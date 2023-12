Kepler Cheuvreux verhoogt koersdoel Adyen Bericht delen via: Kopieer link

(ABM FN-Dow Jones) Kepler Cheuvreux heeft maandag het koersdoel voor Adyen verhoogd van 1.100 naar 1.400 euro, met handhaving van het koopadvies. Dit bleek uit een analistenrapport van Kepler. Analist Sébastien Sztabowicz verwacht dat de omzet van Adyen tot het einde van 2023 snel zal blijven groeien, ondanks de zwakke macro-economische omstandigheden. Daarmee zou Adyen volgens de analist goed op koers liggen om te versnellen naar een groeitempo richting de 30 procent in 2026. De aangepaste EBITDA-marge zal daarnaast herstellen tot ongeveer 50 procent in 2025, onder meer doordat de betaalspecialist "significant" minder personeel zal aannemen. Het aandeel Adyen sloot vrijdag in Amsterdam op 1.186,80 euro. Bron: ABM Financial News

