Europese beurzen openen waarschijnlijk hoger

(ABM FN-Dow Jones) De Europese beurzen gaan maandag een hogere opening tegemoet, in afwachting van de laatste rentebesluiten van de grote centrale banken later deze week.

IG voorziet een openingswinst van 21 punten voor de Duitse DAX en een plus van 11 punten voor de Franse CAC 40. De Britse FTSE lijkt 2 punten hoger te openen.

De aandelenmarkten in Europa zijn vrijdag hoger geëindigd. "De markten in Europa kenden opnieuw een positieve week met de DAX die voor de zesde week op rij steeg", zag marktanalist Michael Hewson van CMC Markets. De FTSE100 noteert inmiddels weer op het niveau van half oktober.

Volgens Hewson was het Amerikaanse banenrapport beter dan verwacht en daalde de werkloosheid in de VS onverwacht. Hij wees verder op de stijgende olieprijzen, die aandelen als Shell en BP in Londen in het zadel hielpen.

Later deze week komt de Europese Centrale Bank met een rentebesluit. SEB verwacht dat de ECB in maart volgend jaar de rente verlaagt. Eerder werd nog gerekend op een eerste verlaging in juni. In totaal gaat SEB nu uit van een renteverlaging in de eurozone met 100 basispunten in 2024. Eerder lag de verwachting van SEB op een verlaging met 75 basispunten.

PGIM voorziet een renteverlaging door de ECB niet eerder dan in de tweede helft van 2024.

De Duitse inflatie over november werd vrijdag bevestigd en dat betekende op jaarbasis een daling van 3,8 naar 3,2 procent. De prijzen daalden op maandbasis met 0,4 procent tegen een stabiel prijspeil in oktober.

Bedrijfsnieuws

In Parijs waren luxemerken in trek met winsten van zo'n anderhalf tot ruim 3 procent voor Kering, LVMH en Hermès. Zalando zat in de lift in Frankfurt, net als Sartorius, BMW en Rheinmetall.

Zakenbank Jefferies verhoogde het advies voor Ericsson van Houden naar Kopen, terwijl ook het koersdoel flink omhoog ging. Het koersdoel voor Nokia werd door de zakenbank juist werd verlaagd. Jefferies verwacht dat de grote netwerkdeal tussen AT&T en Ericsson zich uitbetaalt in margegroei voor Ericsson in 2024, terwijl Nokia deze opdracht juist miste. Ericsson sloot zo'n 2,5 procent hoger, Nokia steeg zelfs meer dan 3,5 procent.

Airbus heeft een bestelling ontvangen van Cathay Pacific Airways voor de levering van zes A350F vrachtvliegtuigen, waarmee een basisprijs van 2,7 miljard dollar gemoeid is. Het aandeel steeg 2,5 procent in Parijs.

Onder de hoofdaandelen in Amsterdam won Adyen bijna 3 procent op 1.187 euro. Citi Research verhoogde het advies voor de betaalspecialist van Verkopen naar Kopen en het koersdoel van 695 naar 1.400 euro. "We blijven van mening dat de concurrentie structureel is, maar zien de voordelen van het single platform van Adyen en het brede aanbod van betaalmethodes", aldus analisten van Citi. Ook zijn zij goed te spreken over het managementteam van de Amsterdamse betaalspecialist. Donderdag zette Jefferies Adyen al op de kooplijst.

Elia won in Brussel bijna 7 procent. Elia organiseerde vrijdag een beleggersdag en bevestigde de stevige investeringsplannen voor de komende jaren. Hoe dit te financieren is volgens Degroof Petercam nog een vraagteken. De korte termijn vooruitzichten voor de nettowinst zien er volgens Degroof goed uit vergeleken met de consensus volgens Bloomberg. Die consensus staat momenteel op 335 miljoen euro. Elia zei vanochtend voor 2024 te rekenen op 335 tot 385 miljoen euro.

Euro STOXX 50 4.523,31 (+1,1%)

STOXX Europe 600 472,26 (+0,7%)

DAX 16.759,22 (+0,8%)

CAC 40 7.526,55 (+1,3%)

FTSE 100 7.554,47 (+0,5%)

SMI 11.071,77 (+1,0%)

AEX 781,85 (+0,7%)

BEL 20 3.694,46 (+1,0%)

FTSE MIB 30.403,90 (+0,9%)

IBEX 35 10.223,40 (+0,8%)

AMERIKAANSE AANDELEN

Wall Street gaat maandag een rode opening tegemoet.

De Amerikaanse beurzen zijn vrijdag hoger geëindigd, met de hoogste standen voor de S&P 500 en Nasdaq sinds begin 2022.

Vrijdag stond alles in het teken van het belangrijke Amerikaanse banenrapport. In november kwamen er 199.000 banen bij, iets meer dan verwacht, terwijl de werkloosheid daalde van 3,9 tot 3,7 procent. Hier werd gerekend op een onveranderd percentage van 3,9 procent.

De loongroei koelde in november conform de verwachting licht af, van 4,1 tot 4,0 procent. Op maandbasis stegen de lonen echter harder dan in oktober, met 0,4 procent.

Volgens marktanalist Bas van Geffen van Rabobank lijkt de markt zich met dit rapport "toch even achter de oren te moeten krabben, omdat de groei beter uitpakt dan gedacht, de werkloosheid met 20 basispunten daalt en de uurlonen op maandbasis sneller stegen. Wij hebben het idee dat veel partijen te enthousiast hebben ingezet op een vervroeging van een renteverlaging door de Fed", zei Van Geffen.

Volgens econoom Bernard Keppenne van CBC Banque "blijft de Amerikaanse arbeidsmarkt solide, wat het scenario van een zachte landing bevestigt".

Keppenne verwacht dat de centrale bank volgende week de rente ongemoeid zal laten. Toch zal de Fed niet snel de rente gaan verlagen, waarschuwde de econoom. En dat zal voorzitter Powell vermoedelijk volgende week ook benadrukken bij het rentebesluit.

"Nu de participatiegraad is teruggekeerd naar 62,8 procent en de lonen op 4 procent blijven, heeft het idee dat de Federal Reserve zich genoodzaakt zal zien om de rente agressief te verlagen, een beetje een tik gekregen", zag marktanalist Michael Hewson van CMC Markets.

De Amerikaanse tienjaarsrente steeg na het banenrapport met 7 basispunten naar 4,23 procent. Ook de verwachting dat de Fed de rente in maart volgend jaar zal verlagen, nam vrijdag af, tot minder dan 50 procent.

Op macro-economisch vlak werd vrijdag verder bekend dat het consumentenvertrouwen in de VS, zoals gemeten door de Universiteit van Michigan, in december is verbeterd. Daarbij daalde de inflatieverwachting scherp, van 4,5 tot 3,1 procent.

WTI-olie wist aan het einde van opnieuw een moeizame week aardig te herstellen, met een prijsstijging van ruim 2,5 procent, maar op weekbasis daalde de ruwe olieprijs zo'n 4 procent.

"De prijzen voor ruwe olie zijn sterk opgeveerd vanaf het laagste punt in 5 maanden", zag marktanalist Michael Hewson van CMC Markets vrijdag, "ondanks de zorgen dat de zwakke vraag zal leiden tot een aanbodoverschot richting 2024", aldus de marktkenner.

Bedrijfsnieuws

Spotify won ruim een procent, nadat de streamingdienst donderdagavond laat liet weten dat financieel directeur Paul Vogel per 31 maart opstapt. Een paar dagen eerder kondigde Spotify nog aan in het personeelsbestand te snijden. Topman Daniel Ek zei dat de kloof tussen de financiële doelstellingen en de huidige operationele kosten een dergelijke ingreep noodzakelijk maken.

Broadcom steeg meer dan 2 procent, nadat de chipmaker donderdagavond met solide kwartaalresultaten kwam. De winst viel hoger uit dan waar analisten rekening mee hielden. CEO Hock Tan zei dat de vraag naar generatieve kunstmatige intelligentie toeneemt.

De Britse mededingingsautoriteit CMA onderzoekt in hoeverre het partnerschap van Microsoft en OpenAI van invloed is op concurrenten op de Britse markt. Er zijn twijfels of de samenwerking niet gewoonweg een verkapte fusie is geweest. Het aandeel Microsoft koerste rond een procent hoger.

Lululemon Athletica won bijna 5,5 procent. De sportretailer kwam met een teleurstellende outlook, vanwege de uitdagende macro-economische ontwikkelingen. Het bedrijf mikt op een omzet in het vierde kwartaal van 3,14 tot 3,17 miljard dollar, waar analisten mikten op 3,18 miljard dollar.

DocuSign steeg bijna 5 procent ondanks beter dan verwachte resultaten in het afgelopen kwartaal.

S&P 500 index 4.604,37 (+0,4%)

Dow Jones index 36.247,87 (+0,4%)

Nasdaq Composite 14.403,97 (+0,5%)

AZIE

De Aziatische beurzen noteerden maandag flink verdeeld. Zorgen over deflatie drukken de koersen in China, terwijl de Japanse beurs juist opveert door de hoop dat de centrale bank de rente niet zal verhogen.

De Chinese consumentenprijzen daalden in november met 0,5 procent op jaarbasis, nadat in oktober nog sprake was van een prijsdaling van 0,2 procent.

Nikkei 225 32.759,29 (+1,4%)

Shanghai Composite 2.976,16 (-0,1%)

Hang Seng 16.075,89 (-1,6%)

VALUTA

De euro/dollar noteerde vanochtend op 1,0766. Vrijdagavond noteerde het muntpaar ook op 1,0766.

USD/JPY Yen 145,55

EUR/USD Euro 1,0766

EUR/JPY Yen 156,73

BEDRIJFSNIEUWS:

22:00 Oracle - Cijfers tweede kwartaal (VS)