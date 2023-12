Groen slot voor AEX Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) De Amsterdamse beurs is vrijdag in het groen gesloten, waarbij de AEX na het Amerikaanse banenrapport nog iets verder opliep. De hoofdgraadmeter op het Damrak steeg 0,7 procent naar 781,85 punten. Op weekbasis won de AEX ook terrein. Het was voor beleggers vooral een dag van wachten, tot half drie, toen werd het Amerikaanse banenrapport gepubliceerd. Er kwamen in november 199.000 banen bij, 9.000 meer dan analisten hadden verwacht. De werkloosheid daalde van 3,9 naar 3,7 procent en de loongroei bedroeg op jaarbasis 4,0 procent, zoals de markt ook had voorzien. In oktober was de loongroei nog 4,1 procent. Volgens econoom Bernard Keppenne van CBC Banque "blijft de Amerikaanse arbeidsmarkt solide, wat het scenario van een zachte landing bevestigt". Hij voegde eraan toe dat de kleine daling van de loongroei van 4,1 naar 4,0 procent goed nieuws is voor de Fed. Keppenne verwacht dat de centrale bank volgende week de rente ongemoeid zal laten. Toch zal de Fed niet snel de rente gaan verlagen, waarschuwde hij. En dat zal voorzitter Powell vermoedelijk volgende week ook benadrukken. De Amerikaanse tienjaarsrente steeg vrijdag met 12 basispunten naar 4,253 procent, terwijl de euro/dollar daalde naar 1,0752. WTI-olie werd vrijdag liefst 2,5 procent duurder, hoewel de olieprijs op weekbasis opnieuw daalde. Uit Amerika kwam ook het consumentenvertrouwen. Uit een voorlopig cijfer voor december bleek een sterke stijging van het vertrouwen, terwijl de inflatieverwachtingen naar het laagste niveau sinds maart 2021 daalden. Stijgers en dalers De uitblinker in de AEX was Adyen, na een koopadvies van Citi Research. Donderdag zette Jefferies de Amsterdamse betaalspecialist al op de kooplijst. Adyen won 2,7 procent. Philips steeg 2,6 procent en Randstad 2,0 procent. Er waren in de hoofdindex slechts vier dalers. Prosus, UMG, KPN en Unilever daalden tot een half procent. In de AMX won AMG 5,4 procent en Alfen 2,6 procent. In de Midkap waren maar 2 dalers. Van Lanschot verloor 0,2 procent en Galapagos 0,3 procent. Bij de smallcaps won CM.com 2,5 procent en Avantium 2,8 procent. Vastned leverde 1,8 procent in. Het lokaal genoteerde Envipco verloor 13,5 procent. Wall Street Rond het slot in Amsterdam wonnen de Amerikaanse beurzen enkele tienden van een procent. Bron: ABM Financial News

