Europese beurzen hoger rond middaguur

(ABM FN-Dow Jones) De Europese beurzen noteerden vrijdag hoger na een hoger slot op Wall Street donderdagavond en in afwachting van het Amerikaanse banenrapport over november. De markt kijkt hierbij uit naar een nieuwe bevestiging dat een einde aan de renteverhogingen door de Fed gerechtvaardigd is en dat er kan worden gekeken naar een verlaging van de rente.

De breed samengestelde STOXX Europe 600 index noteerde vrijdag rond het middaguur een plus van 0,6 procent op 472,00 punten. De Duitse DAX liet een stijging zien van 0,4 procent naar 16.699,70 punten. De Franse CAC 40 noteerde een plus van 1,0 procent met een stand van 7.504,21 punten. De Britse FTSE steeg 0,6 procent naar 7.556,25 punten.

"Er bestaat geen twijfel over een vertraging in de Amerikaanse arbeidsmarkt", aldus marktanalist Michael Hewson van CMC Markets.

"Een droomscenario voor de markt is dat de banengroei lichtjes afneemt, de werkloosheid nagenoeg onveranderd blijft, en dat vooral de loongroei daalt richting uiteindelijk 3 procent. De rente kan dan omlaag, terwijl de risicobereidheid vanwege de hoop op een soft landing toeneemt. Dollars gaan dan in de verkoop", aldus marktanalist Stefan Koopman van Rabobank.

Er wordt voor de Amerikaanse banengroei gerekend op 190.000 banen. In oktober kwamen er 150.000 banen bij, hetgeen toen een tegenvaller was. De werkloosheid blijft naar verwachting 3,9 procent. De uurlonen lopen naar verwachting met 4,1 procent op jaarbasis op tegen een stijging met 4,0 procent een maand eerder.

SEB verwacht dat de ECB in maart volgend jaar de rente verlaagt. Eerder werd nog gerekend op de eerste verlaging in juni. In totaal gaat SEB nu uit van een renteverlaging in de eurozone met 100 basispunten in 2024. Eerder lag de verwachting van SEB op een verlaging met 75 basispunten.

PGIM verwacht juist niet eerder dan in de tweede helft van volgend jaar een renteverlaging door de ECB.

De Duitse inflatie over november werd vrijdag bevestigd en dat betekende op jaarbasis een daling van 3,8 naar 3,2 procent. De prijzen daalden op maandbasis met 0,4 procent tegen een stabiel prijspeil in oktober.

In de VS komt vanmiddag alleen nog het consumentenvertrouwen van de universiteit van Michigan over december naar buiten.

Olie noteerde vrijdag hoger. Een januari-future West Texas Intermediate noteerde 1,4 procent in het groen op 70,32, dollar, terwijl voor een februari-future Brent 75,16 dollar werd betaald, een stijging van 1,5 procent.

De euro/dollar noteerde op 1,0785. Bij aanvang van de handelsdag bewoog het muntpaar op 1,0775 en bij het sluiten van de Amerikaanse beurzen op donderdag stond er een stand van 1,0799 op de borden.



Bedrijfsnieuws

Jefferies verhoogde het advies voor Ericsson van Houden naar Kopen, terwijl ook het koersdoel flink omhoog ging, terwijl het koersdoel voor Nokia door de zakenbank juist werd verlaagd. Jefferies verwacht dat de grote netwerkdeal tussen AT&T en Ericsson zich uitbetaalt in margegroei voor Ericsson in 2024, terwijl Nokia deze opdracht juist miste. Ericsson noteerde 2,3 procent hoger, Nokia 2,7 procent hoger.

Airbus heeft een bestelling ontvangen van Cathay Pacific Airways voor de levering van zes A350F vrachtvliegtuigen, waarmee een basisprijs van 2,7 miljard dollar gemoeid is. Het aandeel noteerde 1,8 procent hoger.

Onder de hoofdaandelen in Amsterdam won Adyen 3,5 procent op 1.196 euro. Citi Research verhoogde het advies voor de betaalspecialist van Verkopen naar Kopen en het koersdoel van 695 naar 1.400 euro. "We blijven van mening dat de concurrentie structureel is, maar zien de voordelen van het single platform van Adyen en het brede aanbod van betaalmethodes", aldus analisten van Citi. Ook zijn zij goed te spreken over het managementteam van de Amsterdamse betaalspecialist.

Elia won in Brussel 3,6 procent. Elia organiseert vrijdag een beleggersdag en bevestigde de stevige investeringsplannen voor de komende jaren. Hoe dit te financieren is volgens Degroof Petercam nog een vraagteken. De korte termijn vooruitzichten voor de nettowinst zien er volgens Degroof goed uit vergeleken met de consensus volgens Bloomberg. Die consensus staat momenteel op 335 miljoen euro. Elia zei vanochtend voor 2024 te rekenen op 335 tot 385 miljoen euro.

In Parijs waren luxemerken in trek met winsten tot 2,6 procent voor Kering, LVMH en Hermès.

Futures Wall Street

De Amerikaanse beurzen gaan vrijdag naar verwachting een hogere opening tegemoet. Futures op de S&P 500 index noteerden 0,2 procent in het groen.

De S&P 500 steeg donderdag 0,8 procent op 4.585,59 punten, de Dow Jones index won 0,2 procent op 36.117,38 punten en de Nasdaq sloot 1,4 procent hoger op 14.339,99 punten. De Dow is nu minder dan 2 procent verwijderd van zijn all time high.