Adyen aan kop in groene AEX

(ABM FN-Dow Jones) De Amsterdamse beurs koerste vrijdagochtend hoger. Rond de klok van elf uur won de AEX 0,6 procent op 780,76 punten.

"Met de huidige aandelenrally lijken beleggers uit te gaan van het ultieme scenario, waarbij de arbeidsmarkt net genoeg afkoelt om de druk op de lonen en dus de inflatie weg te nemen, maar de economie niet in een diepe recessie belandt", aldus beleggingsadviseur Justin Blekemolen van Lynx.

Alle aandacht vandaag zal volgens Blekemolen uitgaan naar het banenrapport uit de VS, dat vanmiddag verschijnt. "Er is geen twijfel over mogelijk dat de banengroei in de VS vertraagt", aldus marktanalist Michael Hewson van CMC Markets.

"Een droomscenario voor de markt is dat de banengroei lichtjes afneemt, de werkloosheid nagenoeg onveranderd blijft, en dat vooral de loongroei daalt richting uiteindelijk 3 procent. De rente kan dan omlaag, terwijl de risicobereidheid vanwege de hoop op een soft landing toeneemt. Dollars gaan dan in de verkoop", aldus marktanalist Stefan Koopman van Rabobank.

"Het rapport over oktober was het eerste dit jaar waarin het headline-cijfer onder de marktverwachtingen uitkwam. Het cijfer was desondanks niet teleurstellend genoeg voor beleggers om zich zorgen te maken over de veerkracht van de Amerikaanse economie en arbeidsmarkt", stelde Hewson.

In tegenstelling tot september, toen er liefst 297.000 banen bij kwamen, vertraagde de groei in oktober tot 150.000 nieuwe banen. Het werkloosheidspercentage steeg tot 3,9 procent. "Een teken dat de Amerikaanse economie afkoelt in een tempo dat de Federal Reserve graag ziet", aldus de analist van CMC.

"In combinatie met een zwak ADP-rapport eerder in de week en zwakke dienstencijfers, denkt de markt dat de renteverhogingen nu achter de rug zijn en dat renteverlagingen tot de mogelijkheden behoren."

Eerder vanochtend werd bekend dat de Duitse inflatie in november verder terugliep. De inflatie bedroeg 3,2 procent op jaarbasis, na een inflatie van 3,8 procent een maand eerder.

Het muntpaar euro/dollar koerste rond een niveau van 1,0776. De olieprijzen stegen met circa anderhalf procent.

Stijgers en dalers

Onder de hoofdaandelen won Adyen 3,5 procent op 1.196 euro. Citi Research verhoogde het advies voor de betaalspecialist van Verkopen naar Kopen en het koersdoel van 695 naar 1.400 euro. "We blijven van mening dat de concurrentie structureel is, maar zien de voordelen van het single platform van Adyen en het brede aanbod van betaalmethodes", aldus analisten van Citi. Ook zijn zij goed te spreken over het managementteam van de Amsterdamse betaalspecialist.

Sectorgenoten Wolters Kluwer en RELX sloten de rij met een daling van 0,4 procent.

In de AMX wonnen AMG en Allfunds wonnen ongeveer 2,0 procent.

In de AScX won CM.com 2,7 procent, terwijl Sif 3,8 procent bijschreef.