ArcelorMittal rondt verkoop Temirtau in Kazachstan af Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ArcelorMittal

(ABM FN-Dow Jones) ArcelorMittal heeft de verkoop van onderdeel Temirtau in Kazachstan aan Qazaqstan Investment Corporation afgerond. Dit maakte het bedrijf vrijdag bekend. ArcelorMittal ontvangt bij deze transactie een totaalbedrag van 986 miljoen dollar, dat bestaat uit een betaling van 286 miljoen dollar en een terugbetaling van 250 miljoen dollar aan lopende schulden. Ook wordt een lening van 450 miljoen dollar afbetaald in vier gelijke betalingen. ArcelorMittal zal zelf 35 miljoen dollar doneren aan het Kazakhstan Khalkyna Foundation, dat zich richt op gezondheids- en onderwijsprojecten in de regio Karaganda. Eind oktober gaf de staalreus aan dat het met de overheid van Kazachstan was overeengekomen dat het eigenaardomsrecht zou worden overgedragen aan Kazachstan en dat daarvoor een voorlopige overeenkomst was getekend. Eerder dit jaar vond in de Kostenco-kolenmijn in Kazachstan, die werd uitgebaat door Temirtau, een ongeluk plaats met ruim veertig dodelijke slachtoffers. Bron: ABM Financial News

ABM Financial News is leverancier van beursnieuws, -video en -data, zowel voor real-time handelsplatformen en dealingrooms als voor online en offline media uitgaven. De informatie in dit artikel is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.