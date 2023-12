KLM draagt Draijer als bestuursvoorzitter voor Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: KLM

(ABM FN-Dow Jones) KLM zal Wiebe Draijer voordragen als nieuwe voorzitter van de raad van commissarissen en daarmee als opvolger van Cees 't Hart. Dit maakte de luchtvaartmaatschappij vrijdagochtend bekend. De aandeelhoudersvergadering van KLM, die op 24 april 2024 zal plaatsvinden, zal over de voordracht besluiten. Draijer zal ook toetreden tot het bestuur van Air France-KLM. Hij was tussen 2014 en 2022 de bestuursvoorzitter van Rabobank. Bron: ABM Financial News

ABM Financial News is leverancier van beursnieuws, -video en -data, zowel voor real-time handelsplatformen en dealingrooms als voor online en offline media uitgaven. De informatie in dit artikel is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.