Licht hogere start AEX voorzien in aanloop naar banenrapport VS

(ABM FN-Dow Jones) De Amsterdamse beurs gaat vrijdag naar verwachting licht hoger van start. Futures op de AEX index noteren ongeveer een uur voor de beursgong op een winst van 0,2 procent.

Donderdag koerste de AEX nog fractioneel in het groen op een slotstand van 776,34 punten.

Amerikaanse beleggers waren daarentegen goedgemutst in aanloop naar het banenrapport van vanmiddag. Techbeurs Nasdaq won donderdagavond zelfs 1,4 procent, terwijl de winst voor de Dow bleef steken op 0,2 procent.

Volgens analist Michael Lebowitz van RIA Advisors hebben data over de openstaande vacatures in de VS en de banengroei in de private sector, die eerder deze week werden gepubliceerd, de verwachtingen gevoed dat het banenrapport lager zou kunnen uitvallen dan verwacht, hetgeen deze week op Wall Street een bodem onder aandelen legde.

Een zwak banenrapport zou kunnen wijzen op een vertragende economie en een afkoelende loonkosteninflatie, waardoor het scenario van renteverlagingen dichterbij komt.

De markt rekent voor november op 190.000 nieuwe banen in de VS. In oktober was de groei 150.000. De werkloosheid is vermoedelijk stabiel gebleven op 3,9 procent.

"Haal de popcorn tevoorschijn, het kunnen amusante dagen worden, terwijl handelaren hun posities innemen voorafgaand aan, en uiteindelijk ook na, het Amerikaanse banenrapport", aldus SPI Asset Management. SPI waarschuwde wel dat beleggers voorzichtig moeten zijn met de hoop op een zwakke banengroei.

Volgende week komt de Federal Reserve met een rentebesluit. Volgens de CME FedWatch tool rekent bijna 98 procent van de markt op een pas op de plaats.

Nikkei in het rood

De Japanse Nikkei 225 koerste vanochtend circa twee procent lager, terwijl de beurs in Seoel onder aanvoering van de halfgeleideraandelen juist een procent klom. Sydney, Hongkong en Shanghai wonnen daarnaast enkele tienden van een procent.

Japanse beleggers reageerden negatief op een flink aantrekkende yen, nu analisten voorzien dat het binnenkort afgelopen kan zijn met het negatieve rentebeleid van de Bank of Japan. Woensdag ontving men nog ongeveer 147 yen voor een dollar. Vanochtend noteerde het muntpaar eventjes onder de 143.

De krimp van de Japanse economie in het afgelopen kwartaal bleek nog sterker dan aanvankelijk verwacht. Op jaarbasis daalde het Japanse bruto binnenlands product in het derde kwartaal met 2,9 procent. Voorlopige cijfers wezen op een krimp van 2,1 procent.

De Amerikaanse oliefuture zit daarnaast vanochtend in de Aziatische handel in de lift, met een stijging van circa twee procent naar 70,67 dollar per vat. Donderdagavond in New York sloot de future nog vrijwel onveranderd.

Bedrijfsnieuws

De volumes op de cash market van Euronext daalden in november op maandbasis met 4 procent. Op jaarbasis was sprake van een daling met 24 procent. Er waren in november 4 beursgangen, tegen 2 in oktober.

Galapagos zal op 10 december aanstaande een Key Opinion Leader (KOL) evenement organiseren tijdens de 65e ASH Annual Meeting & Exposition in San Diego.

Shell ziet in Nigeria mogelijkheden om te investeren in oliewinning op zee en in gaswinning, zo schreef persbureau Reuters donderdag op basis van een onderhoud tussen Zoe Yujnovich, directeur gas en upstream van Shell en president van Nigeria, Bola Tinoeboe.

Slotstanden Wall Street

De S&P 500 steeg donderdag 0,8 procent op 4.585,59 punten, de Dow Jones index won 0,2 procent op 36.117,38 punten en de Nasdaq sloot 1,4 procent hoger op 14.339,99 punten. De Dow is nu minder dan 2 procent verwijderd van zijn all time high.