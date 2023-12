Media: Shell ziet investeringskansen in Nigeria Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: Royal Dutch Shell

(ABM FN-Dow Jones) Shell ziet in Nigeria mogelijkheden om te investeren in oliewinning op zee en in gaswinning. Dit schreef persbureau Reuters donderdag op basis van een onderhoud tussen Zoe Yujnovich, directeur gas en upstream van Shell en president van Nigeria, Bola Tinoeboe. Shell repte volgens het persbureau, die zich baseerde op uitspraken van een woordvoerder van de Nigeriaanse president, over een investering van 5 miljard dollar in offshore oliewinning in Nigeria en een aanvullende 1 miljard dollar voor de winning van gas over een periode van vijf tot tien jaar. De president van Nigeria sprak met Shell in een poging investeerders te trekken nadat de olieproductie de afgelopen jaren onder druk kwam te staan door diefstal en sabotage. De afgelopen maanden lijkt er zich een verbetering af te tekenen. Tinoeboe bleek donderdag bereid alle belemmeringen voor investeringen te willen wegnemen. Het offshoreproject betreft volgens de Shell-directeur het Bonga North-project. Joejnovitsj liet Reuters weten de investering zo snel mogelijk te willen realiseren. Shell zelf bevestigde volgens Reuters wel de gesprekken, maar verschafte het persbureau verder geen details daarover. Bron: ABM Financial News

