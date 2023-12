Galapagos organiseert een KOL-evenement Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: Galapagos

(ABM FN-Dow Jones) Galapagos zal op 10 december aanstaande een Key Opinion Leader (KOL) evenement organiseren tijdens de 65e ASH Annual Meeting & Exposition in San Diego. Dit meldde het biofarmabedrijf donderdag nabeurs.



Tijdens het evenement worden de tot nu toe waargenomen resultaten van de lopende fase 1/2 CD19 CAR-T-studies met GLPG5201 (EUPLAGIA-1) en GLPG5101 (ATALANTA-1) besproken, aldus Galapagos.



Het evenement zal ook een bespreking bevatten van het potentieel van CAR-T kandidaten, vervaardigd met behulp van het Galapagos Point-of-Care platform, zei het bedrijf. Bron: ABM Financial News

