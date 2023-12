Wall Street sluit hoger richting banenrapport

(ABM FN-Dow Jones) De Amerikaanse beurzen zijn donderdag hoger geëindigd. De S&P 500 steeg 0,8 procent op 4.585,59 punten, de Dow Jones index won 0,2 procent op 36.117,38 punten en de Nasdaq sloot 1,4 procent hoger op 14.339,99 punten. De Dow is nu minder dan 2 procent verwijderd van zijn all time high.

Volgens Michael Lebowitz van RIA Advisors hebben data over de openstaande vacatures in de VS en de banengroei in de private sector die eerder in de week werden gepubliceerd, geholpen om tot op zekere hoogte een bodem onder de aandelen te leggen door de verwachtingen te versterken dat het banenrapport van vrijdag lager zou kunnen uitvallen dan verwacht.

Gerekend wordt op een banengroei in de VS van 190.000 in november, met een stabiele werkloosheid van 3,9 procent. De loongroei zou iets zijn afgekoeld tot 4,0 procent op jaarbasis.

In theorie zou dit renteverlagingen volgend jaar waarschijnlijker maken, volgens de vermogensbeheerder. Maar terwijl handelaren lijken te denken dat renteverlagingen aandelen hoger zouden helpen, merkte Lebowitz op dat de reactie van de markt in de meeste gevallen precies het tegenovergestelde is.

SPI waarschuwde ook dat beleggers voorzichtig moeten zijn met de hoop op een zwakke banengroei. "De arbeidsmarkt vertoont veel sneller dan verwacht signalen van krimp. Dat is niet per definitie een groen licht om meer risico's te nemen, vooral niet als de verzwakking van de banenmarkt nog meer toeneemt."

Op macro-economisch vlak werd donderdag bekend dat het aantal aanvragen voor een nieuwe werkloosheidsuitkering in de VS afgelopen week nauwelijks is gestegen. Met 220.000 was het aantal bovendien iets lager dan verwacht.

De groothandelsvoorraden in de VS daalden in oktober met 0,4 procent, waar een afname met 0,2 procent was voorzien.

De olieprijzen daalden donderdag verder. "We zitten nu onder de 70 dollar per vat voor WTI en onder de 75 dollar per vat voor Brent, waarmee we stevig in een bear market terecht zijn gekomen", zei Frank Vranken van Bank de Rothschild Europe.

De euro/dollar noteerde donderdagavond bijna een half procent hoger op 1,0799. De maand november was erg slecht voor de dollar, die bijna 4 procent daalde, en op korte termijn zijn de vooruitzichten niet veel beter nu er bewijzen zijn dat de Amerikaanse economie verzwakt, volgens Natixis Research.

Bedrijfsnieuws

Advanced Micro Devices staat op het punt zijn nieuwe AI-processors op de markt te brengen. Dit meldde het bedrijf woensdagavond. De chips moeten wereldwijd beschikbaar worden gesteld voor fabrikanten om te gebruiken in cloudoplossingen of pc's. Onder meer Microsoft en Oracle zullen de chips gaan gebruiken. AMD steeg bijna 10 procent.

Alphabet ging meer dan 5 procent hoger, nadat het woensdag Gemeni lanceerde, zijn meest geavanceerde softwaremodel voor kunstmatige intelligentie.

Farmaciereus AbbVie koopt het neurowetenschappelijke bedrijf Cerevel Therapeutics voor 8,7 miljard dollar, werd donderdag bekend. Cerevel sloot ruim 11 procent hoger. AbbVie steeg ruim een procent.

Bristol Myers Squibb heeft zijn aandeleninkoopprogramma uitgebreid met 3 miljard dollar. Het aandeel won een half procent.

Voormalig meme-aandeel GameStop meldde een omzetdaling van 9 procent in het afgelopen kwartaal, maar kondigde ook een plan aan waarmee het zelf kan investeren in aandelen. Analisten noemden het plan verontrustend. Het aandeel steeg toch 10 procent.

Braze meldde woensdag nabeurs een meevallende omzetgroei van 33 procent en een kleiner verlies. Het aandeel van het cloudsoftwarebedrijf verloor bijna 3,5 procent.

Nabeurs publiceert Broadcom resultaten. In aanloop sloot het aandeel 2 procent in de plus.