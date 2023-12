Olieprijs blijft onder 70 dollar

(ABM FN-Dow Jones) De olieprijs is donderdag toch weer gedaald, hoewel er eerder op de dag wat herstel in de maak leek. Bij een settlement van 69,34 dollar werd een vat West Texas Intermediate

uiteindelijk toch 0,1 procent goedkoper, nadat woensdag al het laagste punt sinds juli werd bereikt. Brent kostte donderdag zo'n 74 dollar en werd daarmee ook iets goedkoper dan een dag eerder.

"We zitten nu onder de 70 dollar per vat voor WTI en onder de 75 dollar per vat voor Brent, waarmee we stevig in een bear market terecht zijn gekomen", zei Frank Vranken van Bank de Rothschild Europe.

Vanuit de meeste delen van de wereld, met uitzondering van India, ziet de vraag naar energie er zwak uit. Ondertussen bereikt de Amerikaanse export van olie uit schalie nieuwsrecords, aldus de marktstrateeg. "Een zeer moeilijke situatie voor OPEC+ ondanks hun productieverlagingen", volgens Vranken.

"De verkoopgolf van de afgelopen dagen lijkt te suggereren dat de bezorgdheid groeit dat de wereldeconomie afstevent op een harde landing in het nieuwe jaar, waarbij de meest recente handelscijfers van China deze bezorgdheid niet bepaald wegnemen", voegde marktanalist Michael Hewson van CMC Markets toe.

In dollars nam de Chinese export in november met 0,5 procent toe op jaarbasis. Economen hadden gerekend op een pas op de plaats. De Chinese import daalde op jaarbasis met 0,6 procent, terwijl er een toename van 3,0 procent was voorzien door economen.

Oliehandelaren houden ondertussen ook de ontwikkelingen in de gaten die samenhangen met de goedkeuring van een referendum in Venezuela afgelopen weekend om de soevereiniteit op te eisen over een olierijk stuk land van Guyana.

"Tenzij de oorlogssirenes gaan loeien", maakt de stoere taal die de twee landen uitwisselen op niemand indruk, zei Manish Raj van Velandera Energy Partners.