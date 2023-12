Europese beurzen blijven dicht bij huis

(ABM FN-Dow Jones) De aandelenmarkten in Europa zijn donderdag dicht bij huis gebleven. De Stoxx Europe 600 index daalde 0,3 procent tot 468,78 punten. De Duitse DAX liet een verlies optekenen van 0,2 procent op 16.628,99 punten. De Franse CAC 40 sloot 0,1 procent lager bij een stand van 7.428,52 punten. De Britse FTSE sloot nagenoeg vlak op 7.513,72 punten.

Analisten van IG wezen op slechte Chinese handelscijfers, die nieuwe zorgen over de Chinese economie aan het licht brachten. Gemeten in dollars daalde de import onverwacht met 0,6 procent in november, waar gerekend was op een toename van 3,0 procent. De Chinese export steeg tegen de verwachting in met 0,5 procent.

Eerder deze week verlaagde kredietwaardigheidsbeoordelaar Moody's al de outlook voor de Chinese kredietstatus.

Definitieve groeicijfers uit de eurozone toonden in het derde kwartaal een krimp met 0,1 procent, conform een eerdere raming. Op jaarbasis was sprake van nulgroei.

Volgende week komt de Europese Centrale Bank met zijn laatste rentebesluit van het jaar. "Hoewel zwakke indicatoren zich recent op een laag niveau hebben gestabiliseerd, rechtvaardigt de zwakke macro-economische achtergrond niet langer renteverhogingen, zelfs niet voor de haviken", zei Carsten Brzeski van ING in een vooruitblik.

De euro/dollar handelde rond het slot op 1,0789. WTI-olie schommelde rond 70 dollar per vat.

Bedrijfsnieuws

Merck herstelde donderdag van de koersval op woensdag na tegenvallend nieuws over een kandidaatsmedicijn tegen MS. Het aandeel steeg ruim 2,5 procent in Frankfurt en voerde daarmee de DAX aan. Commerzbank leverde juist 4 procent in. In de Franse CAC 40 zaten financials wel in de lift.

Sanofi, dat met de pil Aubagio tegen MS wel vordert, presenteerde donderdag een update. Sanofi verwacht in 2030 een omzet uit nieuwe medicijnen van 10 miljard euro. Het aandeel daalde ruim een procent in Parijs.

Halfgeleideraandelen als ASML, STMicroelectronics en Infineon stonden wel onder druk, met verliezen tot anderhalf procent.

JPMorgan verlaagde de adviezen voor Air France-KLM, IAG en Deutsche Lufthansa naar Onderwogen. Daarmee verloren de aandelen hun koopaanbeveling. De Amerikaanse zakenbank verwacht druk op de winstgevendheid in 2024 voor Europese luchtvaartmaatschappijen. Air France-KLM daalde ruim 3 procent, IAG en Lufthansa verloren meer dan 2,5 procent.

In het segment luxegoederen zijn bij Deutsche Bank voor 2024 Kering en Richemont favoriet. Kering sloot in de CAC 40 licht lager en ook Richemont leverde licht in. Andere aandelen van luxegoederen als Hermes en LVMH sloten ook nipt in het rood.

Het Noorse Equinor hield donderdag een beleggersdag met aandacht voor de productie van olie en gas. Het bedrijf verwacht na 2026 een daling van de productie van 1 tot 6 procent. Het aandeel steeg ruim een procent. Shell en BP eindigden in het rood.

Wall Street

De Amerikaanse beurzen noteerden rond het Europese slot overwegend hoger. Alleen de Dow stond nipt in het rood.