AEX wacht op Amerikaans banenrapport

Beeld: Euronext

(ABM FN-Dow Jones) De Amsterdamse beurs is donderdag nauwelijks van zijn plek gekomen. De AEX sloot fractioneel hoger op 776,34 punten. Na verschillende cijfers over de Amerikaanse banenmarkt, is het vooral wachten op het officiële banenrapport van vrijdagmiddag. "Dalende olieprijzen en zwakke banencijfers in de VS wijzen op een vertragende economie. Dat zou de inflatie in toom moeten houden", zeiden beleggingsspecialisten van BNP Paribas Fortis donderdag. "Haal de popcorn tevoorschijn, het kunnen twee amusante dagen worden, terwijl handelaren hun posities innemen voorafgaand aan, en uiteindelijk ook na, het Amerikaanse banenrapport", aldus SPI Asset Management. SPI waarschuwde wel dat beleggers voorzichtig moeten zijn met de hoop op een zwakke banengroei. De markt rekent voor november op 190.000 nieuwe banen in de VS. In oktober was de groei 150.000. De werkloosheid is vermoedelijk stabiel gebleven op 3,9 procent. Volgende week komt de Federal Reserve met een rentebesluit. Volgens de CME FedWatch tool rekent meer dan 97 procent van de markt op een pas op de plaats. De euro/dollar noteerde donderdag op 1,0789 en de Amerikaanse tienjaarsrente stond op 4,14 procent en daarmee iets hoger dan een dag eerder. De rente noteert wel ruim onder de recente piek van 5,00 procent. Olie kostte minder dan 75 dollar voor een vat Brent. Stijgers en dalers In de AEX gingen Besi en Heineken aan kop met winsten van meer dan een procent. Daar stonden ASML, ASMI en Shell tegenover met koersdalingen van een half procent of minder. In de AMX won Basic-Fit 3 procent en Alfen meer dan 2 procent. Fugro daalde met meer dan 2 procent en Air France-KLM verloor zelfs ruim 3 procent. JPMorgan zette Air France donderdag op de verkooplijst en verlaagde het koersdoel van 21,50 naar 9,50 euro. Smallcap Heijmans won na een opdracht voor het onderhoud aan wegen in Gelderland en Overijssel een procent. Vivoryon daalde minder dan twee procent, net achter Wereldhave. Wall Street Aan het einde van de Europese beursdag won de S&P 500 index 0,7 procent en steeg de Nasdaq ruim een procent. Bron: ABM Financial News

