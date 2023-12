AbbVie betaalt 8,7 miljard dollar voor overname Cerevel Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) AbbVie heeft een overeenkomst gesloten om Cerevel Therapeutics over te nemen voor een bedrag van 8,7 miljard dollar in contanten. Dit werd woensdagavond laat bekendgemaakt. AbbVie neemt alle aandelen Cerevel over voor een bedrag van 45,00 dollar per aandeel, hetgeen het neurowetenschappelijke bedrijf uit het Amerikaanse Cambridge waardeert op 8,7 miljard dollar. Cerevel werkt onder meer aan behandelingen voor Parkinson en schizofrenie. Het bestuur van beide bedrijven is al akkoord met de overname, die halverwege 2024 afgerond moet worden. Aandeelhouders van Cerevel en de toezichthouders moeten nog wel groen licht geven. De overname zal vanaf 2030 bijdragen aan de aangepaste winst per aandeel van AbbVie. Eind november nam AbbVie ook al ImmunoGen over voor een bedrag van 10,1 miljard dollar. ImmunoGen is onder meer eigenaar van Elahere, dat is goedgekeurd voor de behandeling van eierstokkanker. Bron: ABM Financial News

