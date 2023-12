Video: schrijf Europese techaandelen nog niet af Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) De investeringen in Europese tech startups lopen hard terug, maar dat betekent niet dat techaandelen in Europa niet meer interessant zijn. Dit zei vermogensbeheerder Luuk Holtappels van ING voor de camera van ABM Financial News. Klik hier voor: schrijf Europese techaandelen nog niet af Dit jaar is de verwachting dat er 45 miljard dollar wordt geïnvesteerd. In 2022 was dit nog ruim 80 miljard en in 2021 zelfs 100 miljard dollar. Holtappels kan slechts een klein deel van de teruggelopen investeringen verklaren door een normalisering van de 'techboom' tijdens corona. Hij vindt dat Europese techaandelen zeker nog niet moeten worden afgeschreven. ING is wel iets positiever over Amerikaanse tech, "maar Europa biedt zeker nog kansen". Bron: ABM Financial News

