Futures Wall Street nog richtingloos

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) De Amerikaanse beurzen gaan donderdag een vlakke opening tegemoet, in afwachting van meer informatie over de arbeidsmarkt die het rentebeleid van de Fed kan bepalen. Futures op de toonaangevende S&P 500 index noteren rond lunchtijd nagenoeg ongewijzigd, met een kleine min voor de Dow Jones-future en een plusje voor de Nasdaq-future. De rendementen op de mondiale obligatiemarkten stegen. Beleggers willen donderdag in de wekelijkse aanvragen van nieuwe werkloosheidsuitkeringen een bevestiging zien dat de arbeidsmarkt aan het afkoelen is en daarmee bijdraagt aan een lagere inflatiedruk. Het banenrapport van vrijdag is in dat opzicht het hoofdgerecht deze week. "Haal de popcorn tevoorschijn, het kunnen twee amusante dagen worden, terwijl handelaren hun posities innemen voorafgaand aan, en uiteindelijk ook na, het Amerikaanse banenrapport", aldus SPI Asset Management. SPI waarschuwde wel dat beleggers voorzichtig moeten zijn met de hoop op een zwakke banengroei. "De arbeidsmarkt vertoont veel sneller dan verwacht signalen van krimp. Dat is niet per definitie een groen licht om meer risico's te nemen, vooral niet als de neergang van de banenmarkt nog meer op stoom zou raken." De olieprijs schommelde rond 70 dollar in New York, na daar woensdag onder te zijn gezakt tot het laagste peil sinds juli. Brent-olie werd 0,9 procent duurder op 74,95 dollar. De euro/dollar noteerde op 1,0771. Bij het sluiten van de Amerikaanse beurzen op woensdag stond er 1,0762 op de borden. De maand november was erg slecht voor de dollar, die bijna 4 procent daalde, en op korte termijn zijn de vooruitzichten niet veel beter nu er bewijzen zijn dat de Amerikaanse economie verzwakt, volgens Natixis Research. Bedrijfsnieuws



Nieuwe Europese regels voor AI kunnen bepalend zijn voor het gebruik van geautomatiseerde systemen door bedrijven, stelde de maker van belastingsoftware Intuit, vergelijkbaar met de impact van Europese privacywetgeving. Woodside Energy en Santos zijn in gesprek over een fusie die een nieuwe aardgasreus kan creëren met een marktwaarde van 52 miljard dollar, wijzend op de groeiende vraag naar aardgas sinds de oorlog in Oekraïne. Voormalig meme-aandeel GameStop meldde een omzetdaling van 9 procent in het afgelopen kwartaal en lijkt 6 procent lager te openen. Braze meldde woensdag nabeurs een meevallende omzetgroei van 33 procent en een kleiner verlies. Het aandeel koerst af op een openingswinst van 12 procent. Chewy boekte een verlies en zag het aantal actieve klanten dalen in het derde kwartaal. Het aandeel opent meer dan 10 procent lager, op basis van de elektronische handel voorbeurs. Slotstanden De S&P 500 daalde woensdag 0,4 procent op 4.549,34 punten, de Dow Jones index verloor 0,2 procent op 36.054,43 punten en de Nasdaq sloot 0,6 procent lager op 14.146,71 punten. Bron: ABM Financial News

