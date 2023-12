Europese beurzen lager rond middaguur

(ABM FN-Dow Jones) De Europese beurzen noteerden donderdag lager na tegenvallende Chinese importdata en Duitse productiecijfers.

De breed samengestelde STOXX Europe 600 index noteerde donderdag rond het middaguur een verlies van 0,2 procent op 468,94 punten. De Duitse DAX liet een daling zien van 0,2 procent naar 16.627,20 punten. De Franse CAC 40 noteerde een min van 0,1 procent met een stand van 7.425,05 punten. De Britse FTSE daalde 0,2 procent naar 7.502,64 punten.

Vanochtend werd bekend dat het Chinese handelsoverschot is gestegen naar 68,39 miljard dollar in november. Dat is meer dan de 57,1 miljard dollar die economen hadden verwacht. De Chinese export steeg tegen de verwachting in, maar de import daalde in november.



De daling van Chinese import zou kunnen duiden op een zwakke consument en een beperkte toekomstige export, aangezien China ook veel grondstoffen en halffabricaten importeert die bestemd zijn voor exportproducten, aldus Frank Vranken van Bank Edmond de Rothschild.

De Duitse industrie produceerde in oktober op maandbasis onverwacht minder. De productie daalde met 0,4 procent, terwijl vooraf gerekend was op een stijging met 0,5 procent. De economie van de eurozone kromp in het derde kwartaal met 0,1 procent op kwartaalbasis. Dit is gelijk aan een voorlopige raming.

In de VS gaat donderdag de aandacht uit naar de steunaanvragen, de groothandelsvoorraden over oktober en het consumentenkrediet.

Olie noteerde donderdag hoger. Een januari-future West Texas Intermediate noteerde 1,4 procent in het groen op 70,31 dollar, terwijl voor een februari-future Brent 75,37 dollar werd betaald, een stijging van eveneens 1,4 procent.

De euro/dollar noteerde op 1,0776. Bij aanvang van de handelsdag bewoog het muntpaar op 1,0777 en bij het sluiten van de Amerikaanse beurzen op woensdag stond er een stand van 1,0762 op de borden.



Bedrijfsnieuws

Merck herstelde donderdag licht van de koersval op woensdag na tegenvallend nieuws over een kandidaatsmedicijn tegen ms.

Sanofi, dat met de pil Aubagio tegen ms wel vorderde, presenteerde vandaag een update. Sanofi verwacht in 2030 een omzet uit nieuwe medicijnen van 10 miljard euro. Sanofi daalde 0,6 procent.

JPMorgan verlaagde de adviezen voor Air France-KLM, IAG en Deutsche Lufthansa naar Onderwogen. Daarmee verloren de luchtvaarders hun koopaanbeveling. De Amerikaanse zakenbank verwacht druk op de winstgevendheid in 2024 voor Europese luchtvaartmaatschappijen. Air France-KLM daalde 5,9 procent, IAG 3,6 procent en Lufthansa 4,1 procent.

In het segment luxegoederen zijn bij Deutsche Bank voor 2024 Kering en Richemont favoriet. Kering noteerde procent 1,0 procent lager, Richemont daalde 0,5 procent.

Het Noorse Equinor houdt vandaag een beleggersdag met aandacht voor de productie van olie en gas. Het bedrijf verwacht na 2026 een daling van de productie van 1 tot 6 procent. Het aandeel noteerde 2,0 procent hoger.

Futures Wall Street

De Amerikaanse beurzen gaan donderdag naar verwachting een vlakke opening tegemoet.

De S&P 500 daalde woensdag 0,4 procent op 4.549,34 punten, de Dow Jones index verloor 0,2 procent op 36.054,43 punten en de Nasdaq sloot 0,6 procent lager op 14.146,71 punten.