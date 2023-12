Valuta: geen herstel voor euro

(ABM FN-Dow Jones) De euro noteerde donderdag ruim onder de 1,08 dollar in een volatiele markt die op zoek is naar richting.

"Die richting moet vrijdag komen van het officiële banenrapport uit de VS over november", aldus valutahandelaar Stéphane van der Meer van valutabroker Ebury donderdag tegen ABM Financial News. "Ons scenario is dat bij een tegenvallende banengroei en werkloosheid de dollar een tik krijgt, waarmee de euro weer richting de 1,08 dollar kan. De Europese munt heeft de afgelopen dagen een enorme knauw gekregen nadat een ECB-bestuurder zei dat een renteverhoging van tafel was. De markt is op zoek naar rust en richting, het liefst voor kerst", aldus Van der Meer.

Mocht het banenrapport van vrijdag die richting niet bieden, dan kunnen volgende week de rentebesluiten van de Fed en ECB meer duidelijkheid verschaffen. "Beide centrale banken zullen de rente ongemoeid laten, maar er is nog geen zekerheid over het moment van de eerste renteverlaging. De markt verwacht dat de ECB in maart al kan verlagen, nog vóór de Fed.

De Duitse industrie produceerde in oktober op maandbasis onverwacht minder. De productie daalde met 0,4 procent, terwijl vooraf gerekend was op een stijging met 0,5 procent.

De economie van de eurozone kromp in het derde kwartaal met 0,1 procent op kwartaalbasis. Dit is gelijk aan een voorlopige raming.

In de VS gaat donderdag de aandacht uit naar de steunaanvragen, de groothandelsvoorraden over oktober en het consumentenkrediet.

De euro noteerde donderdag 0,1 procent hoger op 1,0778 dollar. De Europese munt noteerde 0,1 procent lager op 0,8564 Britse pond. Het Britse pond steeg 0,2 procent tot 1,2585 dollar.