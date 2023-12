AEX maakt pas op de plaats

(ABM FN-Dow Jones) De Amsterdamse beurs bleef donderdagochtend dicht bij huis. Rond de klok van half 12 steeg de AEX fractioneel tot 776,34 punten.

Volgens SEB doen veel Europese beurzen vanochtend een bescheiden stap terug, nadat Wall Street woensdagavond lichte verliezen liet optekenen en de Aziatische beurzen vanochtend eveneens lager noteerden. Vanochtend werd bekend dat het Chinese handelsoverschot is gestegen naar 68,39 miljard dollar in november. Dat is meer dan de 57,1 miljard dollar die economen hadden verwacht. De Chinese export steeg tegen de verwachting in, maar de import daalde in november.



"Sinds de laatste week van oktober zit de stemming er op de beurzen goed in en zijn we getuige van een ouderwetse eindejaarsrally. Die wordt hoofdzakelijk gedreven door lagere rentes, in reactie op steeds lagere inflatiecijfers, en de verwachting dat centrale banken de geldkraan volgend jaar weer open zullen draaien", nuanceerde investment manager Simon Wiersma van ING de daling van vandaag.

"De Duitse en Amerikaanse rentes staan nu op het laagste punt in maanden als gevolg van de toegenomen verwachtingen dat de ECB en de Fed zullen overstappen op een ruimer monetair beleid", aldus analisten van SEB.

Opvallend is volgens de expert van ING dat de afgelopen dagen de gelijk gewogen S&P 500-index het beter heeft gedaan dan de gewone S&P 500-index, die wordt gedomineerd door een aantal zwaargewichten als Apple, Amazon en Microsoft. "Dit betekent dat de rally in de laatste week door een grotere groep aandelen wordt gedragen dan in de weken daarvoor. Dat is een goede ontwikkeling", stelde Wiersma.

Verder werd bekend dat de Europese economie in het derde kwartaal licht is gekrompen. In het afgelopen kwartaal nam het bruto binnenlands product van de Europese economie met 0,1 procent af ten opzichte van een kwartaal eerder, zoals een voorlopig cijfer al aangaf.

Het muntpaar euro/dollar 1,0772. De olieprijzen stegen met circa anderhalf procent.

Stijgers en dalers

Onder de hoofdaandelen daalde Adyen 0,2 procent op 1.151,20 euro. Jefferies verhoogde het advies voor de betaalspecialist van Houden naar Kopen. Het koersdoel werd daarbij scherp verhoogd van 784,00 naar 1.396,00 euro. ABN AMRO won 1,3 procent. DSM-Firmenich noteerde onderaan met een daling van 0,4 procent.

In de AMX daalde Air France-KLM 5,8 procent naar 11,93 euro. JPMorgan verlaagde het advies voor de luchtvaartmaatschappij van Overwogen naar Onderwogen. Het koersdoel werd meer dan gehalveerd, van 21,50 euro naar 9,50 euro. De consensus samengesteld door Bloomberg mikt vooralsnog op een EBIT-groei in 2024. "Dat zal een uitdaging zijn", waarschuwde JPMorgan. De zakenbank zit met zijn taxaties voor komend jaar 21 procent onder de analistenconsensus opgesteld door Bloomberg.

JDE Peet's won 0,5 procent.

In de AScX daalde TomTom 2,1 procent. Heijmans won na een nieuwe opdracht voor wegenonderhoud 0,2 procent.