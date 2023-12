AMD presenteert nieuwe AI-chips Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Advanced Micro Devices staat op het punt zijn nieuwe AI-processors op de markt te brengen. Dit meldde het bedrijf woensdagavond. De chips moeten wereldwijd beschikbaar worden gesteld voor fabrikanten om te gebruiken in cloudoplossingen of pc's. Onder meer Microsoft en Oracle zullen de chips gaan gebruiken. "Het afgelopen jaar heeft laten zien dat kunstmatige intelligentie niet louter een hype is, maar het is daadwerkelijk de toekomst", aldus CEO Lisa Su van AMD. AMD verwacht veel van de chips. Al eerder sprak het bedrijf de verwachting uit dat de AI-chips in het vierde kwartaal van dit jaar circa 400 miljoen dollar aan omzet zullen genereren en een omzet van meer dan 2 miljard dollar volgend jaar. AMD zei verder te verwachten dat de markt voor AI-chips de komende jaren met 70 procent per jaar zal groeien tot 400 miljard dollar in 2027. Bron: ABM Financial News

