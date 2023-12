AEX wacht vermoedelijk rode opening

(ABM FN-Dow Jones) De Amsterdamse beurs gaat donderdag naar verwachting lager van start. Futures op de AEX index wezen ongeveer een uur voor de beursgong op een verlies van ruim een half procent.

Woensdag koerste de AEX nog 0,3 procent hoger naar 776,18 punten.

Een tegenvallende banengroei in de VS, volgens ADP, werd door beleggers woensdag met instemming begroet. De banengroei in november van 113.000 banen was lager dan de 130.000 die werd verwacht. Hierdoor nemen de kansen op een afkoelende looninflatie toe.

Vrijdagmiddag volgt het officiële banenrapport voor november. Na een groei van 150.000 banen in oktober, rekent de markt op 190.000 nieuwe banen in november. Ook de daling van het aantal vacatures in de VS wees recent al op een minder sterke arbeidsmarkt, zei marktanalist Michael Hewson van CMC Markets.

Op Wall Street namen de hoofdindices woensdagavond gas terug met een verlies voor hoofdgraadmeter S&P 500 van krap een half procent. De beurzen zakten geleidelijk weg, ondanks een verdere daling van de tienjarige rente in de VS naar 4,12 procent, het laagste niveau sinds september.

De Aziatische beurzen noteerden vanochtend eveneens lager.

De Japanse Nikkei 225 was de negatieve uitschieter met een verlies van 1,7 procent, na een winst van meer dan twee procent op woensdag. De beurs in Hongkong daalde daarnaast meer dan een procent. De hoofdbeurzen in Sydney, Seoel en Shanghai gaven slechts licht terrein prijs.

De Chinese export steeg afgelopen maand met 0,5 procent op jaarbasis. Economen hadden gerekend op een pas op de plaats. Een maand eerder daalde de export nog met 6,4 procent. De Chinese import daalde op jaarbasis wel, met 0,6 procent, terwijl er een toename van 3,0 procent was voorzien door de economen. In oktober steeg de import met 3,0 procent.

De Amerikaanse olie-future noteerde daarnaast vanochtend nipt in het groen, na een prijsdaling op woensdagavond in New York van ruim 4 procent, waardoor de olieprijs voor het eerst sinds juni onder de 70 dollar per vat dook.

Beleggers wegen de effectiviteit van een verlenging van de productieverlagingen door OPEC+ af tegen de verslechterende vraagvooruitzichten in China. Ook woog een grotere daling dan verwacht van de olievoorraden in de VS op het sentiment.

Vandaag hebben beleggers onder meer oog voor de definitieve economische groei in de eurozone in het afgelopen kwartaal en de wekelijkse steunaanvragen in de VS.

Bedrijfsnieuws

Jefferies verhoogde het advies voor Adyen van Houden naar Kopen. Het koersdoel werd daarbij scherp verhoogd van 784,00 naar 1.396,00 euro.

JPMorgan verlaagde daarentegen het advies voor Air France-KLM van Overwogen naar Onderwogen. Het koersdoel werd meer dan gehalveerd, van 21,50 euro naar 9,50 euro.

Heijmans voert in de komende vier jaar het zogeheten variabel onderhoud uit aan de snel- en autowegen en kunstwerken in Zuid-Gelderland en Zuid-Overijssel. De bouwer kreeg de opdracht gegund door Rijkswaterstaat en met de vierjarige raamovereenkomst is circa 125 miljoen euro gemoeid.

Torqx bezit voldoende aandelen Beter Bed om een uitrookprocedure te starten. De na-aanmeldingsperiode liep van 30 november tot en met woensdag 6 december en in deze periode wist Torqx nog 3,3 procent van de aandelen in handen te krijgen. Torqx houdt daarmee 98,44 procent van alle uitstaande aandelen Beter Bed in handen.

Slotstanden Wall Street

De S&P 500 daalde woensdag 0,4 procent op 4.549,34 punten, de Dow Jones index verloor 0,2 procent op 36.054,43 punten en de Nasdaq sloot 0,6 procent lager op 14.146,71 punten.