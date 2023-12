JPMorgan haalt Air France-KLM van kooplijst af Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: KLM

(ABM FN-Dow Jones) JPMorgan heeft donderdag het advies voor Air France-KLM verlaagd van Overwogen naar Onderwogen, terwijl het koersdoel van 21,50 naar 9,50 euro ging. Dit bleek donderdag uit een sectorrapport van de Amerikaanse bank. Analisten van de bank zijn van mening dat Air France-KLM een fundamenteel beter bedrijf is dan voorafgaand aan de coronacrisis, waarbij het herstel van de marge het succes van de herstructurering en kostenbesparingen laat zien. De balans van Air France-KLM is ook sterk verbeterd en kan tegen het einde van het jaar positief zijn. Desondanks is er ook bewijs dat de capaciteit een negatieve impact heeft op de beladingsgraad in het vierde kwartaal van dit jaar. "We sluiten niet uit dat een hogere capaciteitsgroei volgend jaar zal leiden tot een druk op de omzet per stoel en de winst", aldus de analisten. De consensus samengesteld door Bloomberg mikt vooralsnog op een EBIT-groei in 2024. "Dat zal een uitdaging zijn", waarschuwde JPMorgan. De zakenbank zit met zijn taxaties voor komend jaar 21 procent onder de analistenconsensus opgesteld door Bloomberg. Het aandeel Air France-KLM sloot woensdag 5,4 procent hoger op 12,66 euro. Bron: ABM Financial News

