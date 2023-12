Jefferies zet Adyen op de kooplijst Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: Adyen

(ABM FN-Dow Jones) Jefferies heeft het advies voor Adyen verhoogd van Houden naar Kopen, en het koersdoel van 784,00 naar 1.396,00 euro, op basis van de informatie die Adyen gaf bij de laatste beleggersdag. Dat meldden de analisten van Jefferies in een rapport. Na de langverwachte beleggersdag, waarin de ambities voor de middellange termijn neerwaarts werden bijgesteld, zitten de verwachtingen tussen analisten aan de koop en de verkoopkant voor het eerst sinds lange tijd weer op één lijn, stelde Jefferies. Adyens unieke bedrijfsmodel maakt het mogelijk om autonoom met meer dan 20 procent per jaar te groeien, volgens Jefferies, terwijl de marges stijgen. Marges tussen 55 en 60 procent zijn volgens de zakenbank straks haalbaar, nadat in 2021 een piek van 63 procent werd gerealiseerd. De bijgestelde ambitie van het bedrijf voor de middellange termijn wordt ondersteund door een aanhoudende sterke groeibijdrage van de groep klanten die dateert van voor 2019, concludeerden de analisten. Een breder en meer ervaren verkoopteam en nieuwe samenwerkingen zoals met SHOP en Klarna dragen ook bij. Extra ruimte voor groei zien de analisten nog bij nieuwe segmenten, zoals bij supermarkten en benzinestations. Jefferies verhoogde zijn taxaties met 6 tot 11 procent. Tussen 2023 en 2026 zal de winst per aandeel volgens de bank gemiddeld met 25 procent per jaar stijgen. De oude raming stond op 21 procent. Het aandeel Adyen sloot woensdag op 1.154,00 euro. Bron: ABM Financial News

ABM Financial News is leverancier van beursnieuws, -video en -data, zowel voor real-time handelsplatformen en dealingrooms als voor online en offline media uitgaven. De informatie in dit artikel is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.