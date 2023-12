Rijkswaterstaat gunt Heijmans opdracht voor onderhoud wegen in Oost-Nederland Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: Heijmans

(ABM FN-Dow Jones) Heijmans voert in de komende vier jaar het zogeheten variabel onderhoud uit aan de snel- en autowegen en kunstwerken in Zuid-Gelderland en Zuid-Overijssel. Dit maakte de bouwer donderdagochtend bekend. Heijmans kreeg de opdracht gegund door Rijkswaterstaat en met de vierjarige raamovereenkomst is circa 125 miljoen euro gemoeid. Het gaat om het groot en levensduur verlengend onderhoud aan verhardingen. Bij onderhoud van de bruggen en viaducten gaat het om onder meer het opknappen van de leuningen, vervanging van de voegovergangen en uitvoeren van betonreparaties. Bron: ABM Financial News

