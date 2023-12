Rode koersen in Azië

(ABM FN-Dow Jones) De Aziatische beurzen noteerden donderdagochtend lager, na forse winsten op woensdag.

De Japanse Nikkei 225 was de negatieve uitschieter met een verlies van 1,7 procent op 32.891 punten, na een winst van meer dan twee procent op woensdag. De beurs in Hongkong daalde daarnaast meer dan een procent. De hoofdbeurzen in Sydney, Seoel en Shanghai gaven slechts licht terrein prijs.

In China werd bekend dat het handelsoverschot in november met 68,4 miljard dollar is toegenomen. In dollars nam de export afgelopen maand met 0,5 procent op jaarbasis toe. Economen hadden gerekend op een pas op de plaats. Een maand eerder daalde de export nog met 6,4 procent. De Chinese import daalde op jaarbasis wel, met 0,6 procent, terwijl er een toename van 3,0 procent was voorzien door de economen. In oktober steeg de import met 3,0 procent.

De Amerikaanse olie-future noteerde daarnaast vanochtend nipt in het groen, na een prijsdaling op woensdagavond in New York van ruim 4 procent, waardoor de olieprijs voor het eerst sinds juni onder de 70 dollar per vat dook.

De Europese beurzen lijken zich op te maken voor een lagere start, na een licht lager slot op Wall Street woensdagavond.