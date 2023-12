Torqx kan uitrookprocedure Beter Bed starten Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: Beter Bed

(ABM FN-Dow Jones) Torqx heeft voldoende aandelen Beter Bed in handen om een uitrookprocedure te starten. Dit meldde Beter Bed donderdag in een persbericht. De na-aanmeldingsperiode liep van 30 november tot en met woensdag 6 december en in deze periode wist Torqx nog 3,3 procent van de aandelen in handen te krijgen. Torqx houdt daarmee 98,44 procent van alle uitstaande aandelen Beter Bed in handen. Om de volle 100 procent te verkrijgen start de investeerder nu een uitrookprocedure. De notering van het aandeel Beter Bed wordt op 29 december van dit jaar beëindigd. Bron: ABM Financial News

ABM Financial News is leverancier van beursnieuws, -video en -data, zowel voor real-time handelsplatformen en dealingrooms als voor online en offline media uitgaven. De informatie in dit artikel is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.