Bel20 sluit weer in het groen

(ABM FN-Dow Jones)Beleggers in Belgische aandelen zijn blijkbaar dit jaar braaf geweest, want beleggers kregen woensdag een groene beursdag in hun schoen geworpen, waarbij slechts een handvol aandelen echt in het rood sloot.

De Bel20 won 0,9 procent en steeg naar 3.657,70 punten. Daarmee sloot de sterindex alweer de zesde sessie op rij hoger af.

Vandaag was de aandacht vooral gericht op het Amerikaanse banenrapport van loonstrookjesverwerker ADP. Het aantal banen steeg afgelopen maand met 103.000, na een bijgestelde stijging van 106.000 een maand eerder. Aanvankelijk was een stijging met 113.000 banen gemeld. Er was door economen voor november gerekend op een groei van 128.000 banen.

In de marktenzaal van KBC viel te horen dat het banenrapport van vandaag de volgende test was voor de markten die staan te popelen om vooruit te lopen op een scherpe Fed-pivot. “De eerste reactie van de obligatiemarkten was lauw en suggereerde dat de rentecorrectie bijna ten einde was”, aldus een handelaar. “Maar met de komst van de Amerikaanse beleggers ging het weer in een hogere versnelling.” KBC wees op de dalende rente in de VS. De Amerikaanse tienjaarsrente daalde met 5 basispunten tot 4,12 procent.

“Het ADP-banenrapport staat niet al te hoog op de lijst van marktinvloeden. De payrolls van vrijdag zijn daarentegen een ander verhaal en vormen de lakmoesproef voor de obligatiemarkten deze week”, merkte KBC op.

Op macro-economisch niveau werden vandaag nog meer economische data gepubliceerd. Zo zijn de arbeidskosten in de Verenigde Staten in het derde kwartaal sterker dan verwacht gedaald, terwijl de productiviteit harder steeg dan eerder was becijferd.

Het tekort op de Amerikaanse handelsbalans is in oktober gestegen. Het tekort steeg van 61,2 miljard in september naar 64,3 miljard in oktober. Vooraf werd door analisten gerekend op 64,1 miljard.

Op maandbasis stegen de Europese detailhandelsverkopen met 0,1 procent, na een daling met 0,1 procent een maand eerder.

De voorraden ruwe olie in de Verenigde Staten zijn vorige week gedaald, na een aantal weken van stijging. In de week eindigend op 1 december daalden de voorraden ruwe olie met 4,6 miljoen vaten naar 445,0 miljoen vaten. Analisten rekenden vooraf op een daling van ongeveer een miljoen vaten. De prijs voor een vat Brent-olie daalde met 3,5 procent.

De euro/dollar noteerde op 1,0787.

Stijgers en dalers

In de sterindex trok Cofinimmo de kop met een koerswinst van 3,3 procent. UCB steeg ook 3,3 procent, en na een kleine koersdoelverhoging van JPMorgan won Ageas 0,9 procent.

UBS verhoogde het advies AB InBev van Verkopen naar Neutraal en trok het koersdoel op van 53,00 naar 59,00 euro. Het aandeel noteerde desondanks 0,1 procent lager.

Proximus noteerde vandaag ex-dividend. Het betreft een voorschotdividend van 0,50 euro. Meteen is dit het laatste gulle dividend dat uitgekeerd wordt, want eerder werd aangekondigd dat het dividend volgend jaar gehalveerd wordt naar 0,60 euro, tegenover 1,20 euro over 2023. De reden is dat Proximus voor hoge investeringen staat. Gecorrigeerd voor de couponknip won Proximus 1,8 procent.

Argenx en Barco verloren woensdag 0,4 procent.

In de BelMid ging IBA 3,7 procent hoger en won Home Invest 4,4 procent. Sipef daalde met 1,3 procent.

KBC Securities verlaagde het koersdoel voor Sipef van 66,00 naar 64,00 euro, maar met handhaving van het koopadvies. De uitbarsting van de vulkaan Ulawun heeft slechts een beperkte impact op de winst in 2023, maar voor 2024 zou de impact echter groter kunnen zijn voor Sipef, waarschuwde Degroof Petercam. De bank schat de impact voor volgend jaar in op 15 miljoen dollar, wat overeenkomt met ongeveer 20 procent van de nettowinst.

Het speculatieve Biotalys haalde nogmaals fors uit en steeg met 12,1 procent.

Biosenic heeft een akkoord bereikt met het in Singapore gevestigde fonds TrialCap Pte. Ltd over een nieuwe financiering. Het aandeel won 57 procent.

Wall Street

Bij het sluiten van de Europese beurzen noteerden de belangrijkste Amerikaanse indexen rond de slotstanden van dinsdag.