Hogere start Wall Street aanstaande

(ABM FN-Dow Jones) De Amerikaanse beurzen gaan woensdag een hogere opening tegemoet, na economische cijfers die wijzen op een verruiming van de arbeidsmarkt en minder sterk stijgende loonkosten. Futures op de toonaangevende S&P 500 index stonden een half uur voor de opening 0,2 procent in het groen. Een banengroeicijfer van ADP voor november viel tegen, met een groei van 103.000 banen. "Bij restaurants en hotels kwamen er veel banen bij na de coronacrisis", zei hoofdeconoom Nela Richardson van ADP. "Maar die aanjager ligt achter ons en een normalisering in de reissector suggereert dat de economie als geheel een vertraging in de banen- en loongroei zal zien in 2024."



Vrijdag volgt nog het officiële rapport, dat vaak behoorlijk afwijkt van dat van ADP. "De markten dienen er rekening mee te houden dat vraag en aanbod op de arbeidsmarkt wat meer in balans begint te komen, wat de gedachte versterkt dat de Amerikaanse centrale bank klaar is met verkrappen. Hierdoor zijn de rentes gezakt en dat ondersteunt het sentiment op de aandelenmarkten", aldus LPF Financial. De arbeidskosten in het derde kwartaal bleken sterker te zijn gedaald dan eerder gemeld en de arbeidsproductiviteit steeg sterker. Beleggers zullen ook letten op uitspraken van topbankiers zoals Jamie Dimon van JPMorgan tijdens een hoorzitting van een Senaatscommissie. Brian Moynihan van Bank of America waarschuwde de Fed dinsdag dat de centrale bank moet oppassen om de economie niet te veel te vertragen. De bankier zei dit tijdens een evenement van zakenbank Goldman Sachs.



In ander economisch nieuws bleek het tekort op de Amerikaanse handelsbalans te zijn toegenomen in oktober. De olieprijs daalde. WTI-olie voor januari werd 1,5 procent goedkoper op 71,19 dollar Brent-olie kostte 76,11 dollar.



De euro/dollar noteerde op 1,0795. Bij het sluiten van de Amerikaanse beurzen op dinsdag stond er 1,0794 op de borden. Bedrijfsnieuws Campbell meldde minder winst, doordat lagere volumes niet werd goedgemaakt door hogere prijzen. De soepfabrikant noteerde voorbeurs 1,7 procent hoger. Apple bereikte dinsdag voor het eerst sinds augustus weer een marktwaarde van meer dan 3 biljoen dollar. Het aandeel van de iPhone-maker stond voorbeurs 0,4 procent hoger. Plug Power daalde voorbeurs 4,7 procent. Het aandeel staat al maanden onder druk, net als andere aandelen in duurzame energie. British America Tobacco verloor 9 procent op het bericht dat er een afwaardering van 31,5 miljard dollar zal worden genomen op de Amerikaanse sigarettenmerken, door zwakke verkoopcijfers. Ook rivaal Altria stond voorbeurs ruim 2 procent lager op dit bericht. Dinsdag nabeurs was softwarebedrijf MongoDB een daler op derdekwartaalcijfers die de verwachtingen overtroffen, maar wel een groeivertraging van 40 naar 30 procent lieten zien. Het aandeel verloor woensdag voorbeurs 5,5 procent. Cyberbeveiligingsbedrijf SentinelOne zag de omzet met 42 procent stijgen. De vraag naar cybersecurity bleef sterk en het aandeel steeg voorbeurs 17 procent. Slotstanden Wall Street sloot dinsdag verdeeld. De S&P500-index daalde 0,1 procent tot 4.567,18 punten. De Dow Jones-index daalde 0,2 procent tot 36.124,56 punten en technologie-index Nasdaq steeg 0,3 procent tot 14.229,91 punten. Bron: ABM Financial News

