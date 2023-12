ForFarmers mag overname Polen doorzetten Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ForFarmers

(ABM FN-Dow Jones) ForFarmers heeft van de Poolse mededingingsautoriteiten goedkeuring gekregen voor de overname van Piast Pasze, waarmee de onderneming zijn positie in de sector voor vleeskuikens kan uitbreiden. Dit maakte de veevoederproducent woensdag bekend. Eind juli van dit jaar kondigde ForFarmers de overname al aan met de verwachting dat deze in het laatste kwartaal van 2023 groen licht zou krijgen. ForFarmers groeit dankzij deze transactie met 410.000 ton in volume. Piast Pasze wordt ondergebracht bij Tasomix. Bron: ABM Financial News

