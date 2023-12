Europese beurzen hoger rond middaguur Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: Deutsche Börse AG

(ABM FN-Dow Jones) De Europese beurzen noteerden woensdag hoger nu de markt steeds meer rekening houdt met een renteverlaging in de eurozone in het eerste kwartaal van 2024. De breed samengestelde STOXX Europe 600 index noteerde woensdag rond het middaguur een plus van 0,2 procent op 469,30 punten. De Duitse DAX liet een stijging zien van 0,2 procent naar 16,571,30 punten. De Franse CAC 40 noteerde een steeg van 0,3 procent met een stand van 7.405,89 punten. De Britse FTSE won 0,3 procent op 7.512,09 punten. De markt houdt er steeds meer rekening mee dat de ECB volgend jaar maart al met de eerste renteverlaging naar buiten komt. De markt houdt nu voor 2024 rekening met een totale verlaging met 140 basispunten. Commerzbank Research stelde in een rapport deze verwachting aan de hoge kant te vinden. Nomura houdt voor volgende rekening met een stabiele rente bij de ECB, maar verwacht ook dat de centrale bank de groeivooruitzichten verlaagt, waarmee de verwachting voor renteverlagingen volgend jaar alleen nog maar kunnen oplopen. De bank achtte de kans niet al te groot dat de markt acht zal slaan op manende woorden van de ECB met betrekking tot die verwachtingen. De Duitse fabrieksorders over oktober kwamen veel lager uit dan verwacht. De daling beliep 3,7 procent, terwijl er vooraf was gerekend op een afname met 0,5 procent. De detailhandelsverkopen in de eurozone kwamen over oktober op maanbasis 0,1 procent lager uit. De verwacht was dat de verkopen met 0,2 procent zouden oplopen. Een maand eerder namen de verkopen met 0,1 procent op maanbasis af. De macro-economische agenda van de VS bevat vandaag, naast banencijfers, de handelsbalans over oktober, de definitieve arbeidskosten over het derde kwartaal en de wekelijkse olievoorraden. Olie noteerde woensdag lager. Een januari-future West Texas Intermediate noteerde 0,7 procent in het rood op 71,84 dollar, terwijl voor een februari-future Brent 76,74 dollar werd betaald, een daling van 0,6 procent. De euro/dollar noteerde op 1,0792. Bij aanvang van de handelsdag bewoog het muntpaar op 1,0780 en bij het sluiten van de Amerikaanse beurzen op dinsdag stond er een stand van 1,0794 op de borden.



Bedrijfsnieuws Merck KGaA daalde 12,7 procent na tegenwind in de behandeling tegen ms, waarmee het bedrijf zijn aandacht heeft verschoven naar een medicijn tegen kanker. Citi toonde zich in een rapport over dit medicijn, xevinapant, zeer positief. Deutsche Bank heeft voor 2024 onder andere BMW en Mercedes-Benz als favorieten geselecteerd op basis van het vermogen tot prijsregie. BMW noteerde 2,0 procent hoger, Mercedes-Benz 0,3 procent. Inditex daalde 1,6 procent na een advieslaging van Houden naar Verkopen door Deutsche Bank, dat een zwaar 2024 voorziet voor Europese retailspelers. British American Tobacco daalde 7,6 procent. Het bedrijf neemt een eenmalige impairment van 31,5 miljard dollar op de Amerikaanse sigarettenmerken nu het accent op rookloze producten ligt. Futures Wall Street De Amerikaanse beurzen gaan woensdag naar verwachting een hogere opening tegemoet. Futures op de S&P 500 index noteerden 0,2 procent in het groen. De S&P500-index daalde dinsdag 0,1 procent tot 4.567,18 punten. De Dow Jones-index daalde 0,2 procent tot 36.124,56 punten en technologie-index Nasdaq steeg 0,3 procent tot 14.229,91 punten. Bron: ABM Financial News

ABM Financial News is leverancier van beursnieuws, -video en -data, zowel voor real-time handelsplatformen en dealingrooms als voor online en offline media uitgaven. De informatie in dit artikel is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.