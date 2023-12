Valuta: euro verder onder druk

(ABM FN-Dow Jones) De euro noteerde woensdag onder de 1,08 dollar en houdt met banendata uit de VS in zicht kans op een verdere daling.

"Het is niet uitgesloten dat de banendata deze week tegen gaan vallen", aldus marktanalist Teeuwe Mevissen van Rabobank woensdag tegen ABM Financial News. "Wij sluiten in dat geval niet uit dat de markt daar wat risicomijdend van wordt en dat de euro nog wat meer moet inleveren ten opzichte van de dollar, los van de verwachting dat de ECB sneller dan de Fed volgend jaar overgaat tot renteverlagingen", aldus de analist.

Voor de groei van het aantal banen in de Amerikaanse private sector wordt rekening gehouden met een cijfer van 128.000. In oktober kwamen er 113.000 banen in deze sector bij. Dat was toen, net als een maand eerder, een tegenvaller. De cijfers komen vanmiddag naar buiten.

Het aantal uitstaande vacatures in de VS daalde in oktober naar het laagste niveau in 28 maanden tijd, zo werd dinsdag bekend, een signaal dat de Amerikaanse arbeidsmarkt verder afkoelt.

De Duitse fabrieksorders over oktober kwamen veel lager uit dan verwacht. De daling beliep 3,7 procent, terwijl er vooraf was gerekend op een afname met 0,5 procent.

De detailhandelsverkopen in de eurozone kwamen over oktober op maanbasis 0,1 procent lager uit. De verwacht was dat de verkopen met 0,2 procent zouden oplopen. Een maand eerder namen de verkopen met 0,1 procent op maanbasis af.

De macro-economische agenda van de VS bevat vandaag, naast banencijfers, de handelsbalans over oktober, de definitieve arbeidskosten over het derde kwartaal en de wekelijkse olievoorraden.

De euro koerste woensdag 0,1 procent lager op 1,0792 dollar. De Europese munt noteerde 0,1 procent lager op 0,8566 Britse pond. Het Britse pond noteerde vlak op 1,2597 dollar.