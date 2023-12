Beursblik: ING verhoogt koersdoel Coca-Cola Europacific Partners flink Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: Coca Cola

(ABM FN-Dow Jones) ING heeft het koersdoel voor Coca-Cola Europacific Partners verhoogd van 62,22 naar 76,22 euro met handhaving van het koopadvies. Dit bleek woensdag uit een rapport van de bank. Analist Reg Watson keek naar de voorgenomen overname van Coca-Cola Beverages Philippines (CCBP) en stelde dat de correlatie met de Indonesische activiteiten beperkt is vanwege de historische en culturele verschillen. ING ziet dan ook weinig synergievoordelen. Daar komt nog bij dat de Filipijnse overheid de belasting op gezoete dranken heeft verdubbeld, hetgeen volgens ING moet leiden tot een volumedaling van circa 3,4 procent in 2024 voor CCBP. "De belasting creëert een uitdagend prijs- en volumeklimaat voor de tak", aldus de analist. Toch verwacht de bank dat de overname waarde toevoegt. CCEP noteerde woensdag op een groen Damrak 0,7 procent hoger op 57,60 euro. Bron: ABM Financial News

