UBS verlaagt koersdoel Heineken

Beeld: Heineken

(ABM FN-Dow Jones) UBS heeft het koersdoel voor Heineken verlaagd van 110,00 naar 101,00 euro bij handhaving van het koopadvies. Dit bleek woensdag uit een sectorrapport van de bank. Analisten van UBS denken dat Heineken de winstverwachtingen in 2023 kan verslaan en dat het aandeel in 2024 weer in trek raakt van beleggers. UBS verwacht een positieve ommekeer in het marktaandeel in diverse kernmarkten, terwijl de volumegroei vermoedelijk zal versnellen tot meer dan twee procent in de tweede jaarhelft. UBS verwacht dat Heineken in zijn outlook voor 2024 ietwat terughoudend zal zijn en dat de volumes in het vierde kwartaal en het eerste kwartaal nog negatief zullen zijn, maar daar houdt de markt volgens UBS al rekening mee. De korting op het aandeel Heineken in vergelijking tot sectorgenoten vindt UBS niet terecht, gezien de "superieure" omzetgroei op middellange termijn en de margepotentie. Het aandeel Heineken koerste woensdagochtend 0,5 procent hoger op 84,80 euro. Bron: ABM Financial News

