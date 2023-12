AEX licht hoger geopend Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: Euronext

(ABM FN-Dow Jones) De Amsterdamse beurs is woensdag licht hoger geopend. Kort na opening van de beurzen, koerste de AEX 0,3 procent hoger op 775,98 punten. Onder de hoofdfondsen won ASMI 2,0 procent. ASMI gaat de komende vijf jaar 300 miljoen euro investeren in zijn centrum voor onderzoek en ontwikkeling in het Amerikaanse Arizona. Adyen won 1,7 procent, terwijl Ahold Delhaize juist 0,8 procent inleverde. Just Eat Takeaway.com won in de AMX 3,1 procent. JDE Peet's daalde 1,0 procent. Onder de kleinere aandelen won TomTom 1,5 procent en Vivoryon 0,8 procent na een kwartaalupdate. Vivoryon blijft hard werken aan zijn onderzoeken en verwacht nog altijd uitkomsten van zijn studie met varoglutamstat naar alzheimer in de eerste maanden van volgend jaar, terwijl de onderneming bij gebrek aan omzet verlieslatend blijft. Wereldhave verloor 4,4 procent op 14,73 euro. Wereldhave heeft de plaatsing van circa 3,6 miljoen nieuwe aandelen afgerond tegen een koers van 14,37 euro. De aandelen werden uitgegeven voor de financiering van de aankoop van het winkelcentrum Polderplein in Hoofddorp van DELA Vastgoed. Deze aankoop werd dinsdag gepresenteerd. Bron: ABM Financial News

