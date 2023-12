JPMorgan verlaagt koersdoel NN Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: NN

(ABM FN-Dow Jones) JPMorgan heeft het koersdoel voor NN Group verlaagd van 54,50 naar 52,00 euro met handhaving van het Overwogen advies. Dit bleek woensdag uit een sectorrapport van de zakenbank. Ondanks de verlaging van het koersdoel is de bank op tal van punten positief over de Nederlandse verzekeraar. Om te beginnen denkt JPMorgan dat NN op koers ligt om niet pas in 2025, maar al eind dit jaar de doelstelling te halen om voor 1,8 miljard euro aan operationeel kapitaal te genereren. Daarnaast gelooft de bank dat NN in betere positie verkeert dan beleggers denken als het gaat om het verhogen van het dividend. Daarbij ziet de bank, gezien de ruime kaspositie, ook weinig risico voor de jaarlijkse aandeleninkoop van 250 miljoen euro. Voor de woekerpolisaffaire houdt JPMorgan voor 2024 bij NN rekening met een voorziening van 450 miljoen euro na de recente schikking van ASR in deze kwestie. Het aandeel NN daalde woensdag kort na opening van de beurshandel met 0,1 procent naar 35,13 euro. Bron: ABM Financial News

