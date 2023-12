TUI boekt weer winst Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN) TUI heeft in het gebroken boekjaar 2023 weer winst geboekt bij een recordomzet en de omzet zal in het nieuwe jaar met minstens tien procent verder stijgen. Dit maakte de Duitse reisorganisatie woensdagochtend bekend. TUI zag dat de vraag naar reizen aanhoudt, waarbij de boekingen voor de winterperiode met 11 procent stegen bij gemiddeld 5 procent hogere prijzen. De omzet steeg afgelopen jaar, dat eindigde op 30 september, van 16,5 naar 20,7 miljard euro. De analistenconsensus mikte op 20,4 miljard euro. De nettowinst kwam uit op 306 miljoen euro tegen een verlies van 227 miljoen euro een jaar eerder. Analisten geraadpleegd door FactSet hielden rekening met een winst van 341 miljoen euro. De EBIT steeg op jaarbasis van 320 naar 999 miljoen euro. Onderliggende was dit 977 miljoen euro tegenover 409 miljoen euro een jaar eerder en een consensus van 1,01 miljard euro. Outlook Voor het lopende jaar verwacht TUI een stijging van de onderliggende EBIT van minstens 25 procent bij een minimaal 10 procent hogere omzet. Voor de middellange termijn mikt de reisgigant op een onderliggende winstgroei van 7 tot 10 procent. "Ons doel is om TUI winstgevender en efficiënter te maken", aldus CEO Sebastien Ebel woensdag in een toelichting. De huidige boekingen voor de winterperiode en de eerste indicaties voor de zomerperiode leidden ertoe dat we verdere verbeteringen in de resultaten verwachten in 2024." Bron: ABM Financial News

