Licht hogere opening AEX voorzien

Beeld: Euronext

(ABM FN-Dow Jones) De Amsterdamse beurs gaat woensdag een licht hogere opening tegemoet. Futures op de AEX noteerden circa een uur voor de openingsgong 0,1 procent in het groen. Dinsdag sloot de hoofdgraadmeter al 0,5 procent hoger op 774,07 punten. Beleggers zijn positief gestemd en verwachten dat de Europese Centrale Bank en Federal Reserve volgend jaar de rentes zullen verlagen. Dinsdag bleek dat het aantal openstaande vacatures in de Verenigde Staten in oktober is gedaald tot het laagste niveau in 28 maanden. Dit voedde de hoop onder beleggers dat de Fed klaar is met het verhogen van de rentes. "De markten dienen er rekening mee te houden dat vraag en aanbod op de arbeidsmarkt wat meer in balans begint te komen, hetgeen de gedachte versterkt dat de Amerikaanse centrale bank klaar is met verkrappen. Hierdoor zijn de rentes gezakt en dat ondersteunt het sentiment op de aandelenmarkten", aldus LPF Financial. In dit licht kijken beleggers deze week nog uit naar het banenrapport van ADP vandaag en het officiële banenrapport voor november op vrijdagmiddag. Na een groei van 150.000 banen in oktober, rekent de markt voor vrijdag op een banengroei van 190.000. De Fed houdt zijn laatste beleidsvergadering van 2023 op 13 december. Er wordt verwacht dat de centrale bank de beleidsrentes dan ongewijzigd zal laten op 5,25 tot 5,50 procent. De olieprijs daalde dinsdag. De januari-future voor een vat West Texas Intermediate ruwe olie sloot 1,0 procent lager op 72,32 dollar op de New York Mercantile Exchange. De afgelopen dagen daalde de olieprijs, door twijfel of OPEC+ begin volgend jaar een nieuwe productieverlaging zal doorvoeren. De euro/dollar noteerde op 1,0795. Bij het sluiten van de Amerikaanse beurzen op dinsdag bewoog het muntpaar nog op 1,0794 en bij het sluiten van de Europese beurzen stond er nog 1,0788 op de borden. Bedrijfsnieuws ASR heeft 600 miljoen euro opgehaald met de uitgifte van een groene obligatie. ASM International gaat de komende vijf jaar 300 miljoen euro investeren in zijn centrum voor onderzoek en ontwikkeling in het Amerikaanse Arizona. Wereldhave koopt het winkelcentrum Polderplein in Hoofddorp van DELA Vastgoed. De overnamesom bedraagt 74 miljoen euro en 82 miljoen miljoen euro inclusief transactiekosten. Vivoryon blijft hard werken aan zijn onderzoeken en verwacht nog altijd uitkomsten van zijn studie met varoglutamstat naar alzheimer in de eerste maanden van volgend jaar, terwijl de onderneming bij gebrek aan omzet verlieslatend blijft. Slotstanden Wall Street De S&P500-index daalde dinsdag 0,1 procent tot 4.567,18 punten. De Dow Jones-index daalde 0,2 procent tot 36.124,56 punten, maar technologie-index Nasdaq steeg 0,3 procent tot 14.229,91 punten. Bron: ABM Financial News

