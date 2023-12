Stevige winsten in Azië Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) De aandelenmarkten in Azië vinden woensdag goed de weg omhoog, onder aanvoering van de beurs in Japan, na de verliezen op dinsdag. De Nikkei index noteerde woensdag 2,0 procent hoger op 33.415 punten. Ook in Hongkong was er winst, van 1,1 procent voor de Hang Seng index, die op 16.512 punten stond. In Shanghai werd een bescheiden winst geboekt van 0,2 procent op 2.977 punten. Wall Street sloot dinsdagavond zonder grote uitslagen en de beursagenda is vanochtend nauwelijks gevuld. Wel waren er groeicijfers uit Australië, die op een afkoeling wezen, wat volgens analisten reden kan zijn voor de centrale bank RBA om de rente de komende periode niet verder te verhogen. De Europese aandelenmarkten lijken het voorbeeld in Azië te volgen en maken zich op voor een groene opening. De Amerikaanse futures noteren ook in de plus. Bron: ABM Financial News

ABM Financial News is leverancier van beursnieuws, -video en -data, zowel voor real-time handelsplatformen en dealingrooms als voor online en offline media uitgaven. De informatie in dit artikel is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.