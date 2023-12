S&P: Amerikaanse dienstensector groeit iets harder Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) De economische activiteit in de Amerikaanse dienstensector is in november verder toegenomen. Dit bleek dinsdag uit een definitief cijfer van S&P Global. De inkoopmanagersindex voor de dienstensector steeg van 50,6 naar 50,8 afgelopen maand. Dit was gelijk aan een voorlopig cijfer. "De laatste PMI-gegevens wijzen op een verdere afkoeling van de inflatiedruk, maar de enquêtes wijzen ook op slechts een bescheiden economische groei en bijna-stagnerende werkgelegenheid, met het risico dat de expansie verder aan kracht verliest richting 2024", aldus econoom Chris Williamson van S&P Global in een toelichting. Een indexstand groter dan 50 wijst op groei, waar minder dan 50 krimp betekent. Bron: ABM Financial News

