IATA: passagiersvervoer luchtvaart blijft sterk groeien

Beeld: KLM

(ABM FN-Dow Jones) Het passagiersvervoer in de mondiale luchtvaart is in oktober opnieuw sterk gegroeid, hoewel minder sterk dan in de maand ervoor. Dit meldde brancheorganisatie IATA dinsdag. Het totale passagiersvervoer lag in oktober 31,2 procent hoger dan in dezelfde maand een jaar eerder. In september bedroeg de groei op jaarbasis 57,0 procent. Het mondiale passagiersvervoer ligt inmiddels minder dan 2 procent onder het pre-corona niveau. De zogeheten beschikbare stoelkilometers zitten inmiddels op 97 procent van voor de pandemie. Zowel bij binnenlandse als internationale vluchten steeg het passagiersvervoer in oktober met dubbele cijfers, met respectievelijk 33,7 en 29,7 procent. Het binnenlandse passagiersvervoer ligt inmiddels bijna 5 procent boven het pre-corona niveau. Het internationale passagiersvervoer zit op 94,4 procent van voor de pandemie. "Ondanks de verminderde luchtvaartactiviteiten van en naar Israël door het conflict tussen Israël en Gaza in oktober 2023, bleef het wereldwijde en regionale verkeer grotendeels onaangetast", zei IATA verder. Bron: ABM Financial News

