Wall Street lijkt lager te gaan openen

(ABM FN-Dow Jones) De futures op Wall Street daalden rond de lunchtijd en het lijkt erop dat de recente rally op Wall Street nog wat meer stoom afblaast.

Futures op de S&P 500 index noteerden rond lunchtijd 0,4 procent in het rood. De Nasdaq lijkt 0,6 procent lager te gaan openen.

Ook gisteren nam Wall Street een adempauze, na de rally van de afgelopen weken die de hoofdindices naar jaarrecords brachten. De S&P verloor maandag ruim een half procent, terwijl techbeurs Nasdaq krap een procent prijs gaf. De meer traditioneel samengesteld Dow Jones index daalde daarentegen slechts fractioneel.

Vanuit Europa kwam er vooralsnog weinig inspiratie, terwijl de sfeer voorzichtig oogt nadat de Amerikaanse kredietwaardigheidsbeoordelaar Moody's de vooruitzichten voor China verlaagden van stabiel naar negatief.

Het sentiment wordt vanmiddag nog bepaald door de inkoopmanagersindices uit de VS en de vacatures over oktober. Vanochtend werd al bekend dat de dienstensector in de eurozone in november is gekrompen, maar wel minder hard dan in oktober.

De vacaturecijfers worden woensdag gevolgd door het banenrapport van ADP en het officiële banenrapport op vrijdagmiddag. Na een groei van 150.000 banen in oktober, rekent de markt voor november op 190.000 banen. De werkloosheid bleef vermoedelijk gelijk op 3,9 procent.

Olie werd dinsdag wat duurder. Een vat WTI-olie noteerde 0,3 procent in het groen op 73,27 dollar. In de markt zijn er twijfels of de vrijwillige productieverlagingen door OPEC+ wel worden gehaald.

De euro/dollar noteerde op 1,0834. Bij aanvang van de handelsdag bewoog het muntpaar op 1,0805 en bij het sluiten van de Amerikaanse beurzen op maandag stond er een stand van 1,0836 op de borden.

Bedrijfsnieuws

De aandelen van Gitlab stegen met 16 procent vóór de openingsbel, nadat de kwartaalomzet van de aanbieder van bedrijfssoftware de verwachtingen van analisten overtrof.

De videogamemaker Take-Two Interactive Software bracht vervroegd een trailer van 'Grand Theft Auto VI uit, nadat deze onbedoeld uitlekte op social media. De aandelen daalden vóór de markt ruim 5 procent.

CVS Health, de grootste drogisterijketen van de VS, zal afstappen van de complexe formules die worden gebruikt om de prijzen te bepalen van de voorgeschreven medicijnen die het verkoopt. Het bedrijf zal overgaan naar een eenvoudiger model. Het aandeel steeg 2,5 procent voorbeurs.

Slotstanden Wall Street

De S&P 500 daalde maandag 0,5 procent op 4.569,78 punten, de Dow Jones index verloor 0,1 procent op 36.204,44 punten en de Nasdaq sloot 0,8 procent lager op 14.185,49 punten.