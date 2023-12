Europese beurzen hoger rond middaguur Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: Deutsche Börse AG

(ABM FN-Dow Jones) De Europese beurzen noteerden dinsdag hoger met enige wind in de rug van een ECB-prominent, maar zorgen over China. De breed samengestelde STOXX Europe 600 index noteerde dinsdag rond het middaguur een heel kleine plus op 466,60 punten. De Duitse DAX liet een stijging zien van 0,2 procent naar 16.433,10 punten. De Franse CAC 40 noteerde een plus van 0,3 procent met een stand van 7.352,17 punten. De Britse FTSE daalde 0,5 procent naar 7.478,54 punten. De sfeer op de Europese aandelenmarkten oogt voorzichtig na de outlookverlaging door de Amerikaanse kredietwaardigheidsbeoordelaar Moody's van China van stabiel naar negatief. ECB-bestuurder Isabel Schnabel liet dinsdag in een interview weten een renteverlaging volgend jaar niet uit te sluiten. Daarmee liggen de kansen voor een renteverlaging in maart door de ECB nu op 69 procent en voor april op 90 procent. De producentenprijzen van de eurozone kwamen in oktober op maandbasis 0,2 procent hoger uit, na een plus van 0,5 procent een maand eerder. De verwachting lag ook op een stijging met 0,2 procent. Op jaarbasis daalden deze prijzen met 9,4 procent tegen een afname met 12,4 procent een maand eerder. Zonder de energieprijzen mee te rekenen, daalden de prijzen op maand- en op jaarbasis met 0,2 procent. Het sentiment wordt vanmiddag nog bepaald door de inkoopmanagersindices uit de VS over november en de vacatures over oktober. Vanochtend werd al bekend dat de dienstensector in de eurozone in november is gekrompen, maar wel minder hard dan in oktober. Olie noteerde dinsdag lager. Een januari-future West Texas Intermediate noteerde 1,1 procent in het groen op 73,81 dollar, terwijl voor een februari-future Brent 78,80, dollar werd betaald, een stijging van 1,0 procent. De euro/dollar noteerde op 1,0834. Bij aanvang van de handelsdag bewoog het muntpaar op 1,0805 en bij het sluiten van de Amerikaanse beurzen op maandag stond er een stand van 1,0836 op de borden.



Bedrijfsnieuws Volgen analisten van UBS zullen de grote Europese autobouwers in 2024 de EBIT gemiddeld met 19 procent zien dalen. Volkswagen daalde 0,3 procent, BMW steeg 0,4 procent, Renault daalde 0,8 procent, Stellantis daalde 0,4 procent en Porsche 0,6 procent. Het gerucht dat Qatar zijn belang in Barclays wil verkleinen, zorgde voor een koersdaling van 2,2 procent bij de Britse bank. UCB was maandag nog een duidelijke stijger in Brussel na de Europese goedkeuring voor één van zijn medicijnen. JPMorgan zette het aandeel dinsdag toch op de verkooplijst, waarop UCB ruim 2 procent daalde. Futures Wall Street De Amerikaanse beurzen gaan dinsdag naar verwachting een lagere opening tegemoet. Futures op de S&P 500 index noteerden 0,2 procent in het rood. De S&P 500 daalde maandag 0,5 procent op 4.569,78 punten, de Dow Jones index verloor 0,1 procent op 36.204,44 punten en de Nasdaq sloot 0,8 procent lager op 14.185,49 punten. Bron: ABM Financial News

ABM Financial News is leverancier van beursnieuws, -video en -data, zowel voor real-time handelsplatformen en dealingrooms als voor online en offline media uitgaven. De informatie in dit artikel is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.