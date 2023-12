Moody's verlaagt outlook voor China Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Moody's heeft de vooruitzichten voor de Chinese kredietstatus verlaagd van stabiel naar negatief, bij handhaving van de A1-rating, vanwege zorgen over de vertragende economische groei, de oplopende schulden van lokale overheden en de geplaagde vastgoedsector. Dit bleek dinsdag uit een rapport. Moody's verwacht dat 's werelds tweede economie in 2024 en 2025 met 4,0 procent zal groeien. In de daaropvolgende vijf jaar vertraagt de economische groei vermoedelijk tot 3,8 procent, volgens de kredietwaardigheidsbeoordelaar. Het bruto binnenlands product van China steeg in het derde kwartaal met 4,9 procent ten opzichte van een jaar eerder. In het tweede kwartaal groeide de Chinese economie nog met 6,3 procent. China worstelt om de economische malaise van de pandemie volledig te boven te komen en probeert tegelijkertijd een crisis in de zwaar in de schulden verkerende vastgoedsector, een van de belangrijkste groeimotoren van de economie, onder controle te krijgen. Het Chinese ministerie van financiën zei teleurgesteld te zijn over de verandering in de vooruitzichten. Beijing noemde de zorgen van Moody's "onnodig" en zei dat de economie van het land zich herstelt. Het effect van de neergang van de vastgoedmarkt op de begrotingen van de lokale overheden is "beheersbaar en structureel", zei het ministerie in een verklaring. "De Chinese economie zal in het vierde kwartaal waarschijnlijk blijven opveren en een positieve trend blijven vertonen, en China zal een belangrijke motor blijven voor een stabiele groei van de wereldeconomie", aldus het ministerie. Bron: ABM Financial News

ABM Financial News is leverancier van beursnieuws, -video en -data, zowel voor real-time handelsplatformen en dealingrooms als voor online en offline media uitgaven. De informatie in dit artikel is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.