IATA: vrachtvervoer groeit door

Beeld: Lufthansa

(ABM FN-Dow Jones) De groei van het mondiale vrachtvervoer van luchtvaartmaatschappijen hield in oktober aan, maar bleef wel nog ruim 2 procent onder het pre-coronaniveau. Dit bleek dinsdag uit een rapport van de internationale brancheorganisatie IATA. Het luchtvrachtvervoer, gemeten in tonnage vracht en gerekend naar het aantal kilometers, lag in oktober 3,8 procent hoger dan in dezelfde periode een jaar eerder, zei IATA. De capaciteit steeg in oktober op jaarbasis met 13,1 procent. De wereldhandel stabiliseerde, volgens de brancheorganisatie, en in de meeste grote economieën daalde de inflatie. Ook de brandstofprijzen daalden, aldus IATA, met 7,8 procent ten opzichte van september. Luchtvaartmaatschappijen uit alle regio's registreerden in oktober jaarlijkse stijgingen van hun internationale vrachtvervoer, waarbij luchtvaartmaatschappijen uit het Midden-Oosten het hardst groeiden, met bijna 11 procent op jaarbasis. Bron: ABM Financial News

