Beursblik: Saxo presenteert 8 waanzinnige voorspellingen voor 2024

Beeld: Saxo Bank

(ABM FN-Dow Jones) Saxo Bank heeft ook dit jaar weer acht waanzinnige voorspellingen gepresenteerd. De voorspellingen zijn onwaarschijnlijke maar schetsen scenario's die, als ze zouden plaatsvinden, schokgolven door de financiële markten en de politieke realiteit teweeg zouden brengen. De bank ziet de voorspellingen vooral als een manier om beleggers aan het denken te zetten. Met 2024 in zicht ziet Saxo een wereld op een keerpunt. De vertrouwde weg van het afgelopen decennium loopt ten einde, aldus Steen Jakobsen, Chief Investment Officer bij Saxo. "Sinds de Grote Financiële Crisis bewandelde de wereld al een wankel pad, al boden stabiele geopolitiek, lage inflatie en lage rentetarieven houvast." De pandemische jaren hebben dat evenwicht verstoord. Dat duidt op een verschuiving naar een toekomst vol onvoorspelbaarheid, aldus Jakobson. De econoom noemde als eerste waanzinnige voorspelling dat met een olieprijs van 150 dollar per vat de Saoediërs de felbegeerde franchise Champions League kopen. Dit om uiteindelijk een Wereld Champions League te creëren. Ook wees de econoom op een eventuele grote gezondheidscrisis die de wereldbevolking treft, doordat mensen niet meer sporten door obesitasmedicijnen. GLP-1 obesitasmedicijnen worden gezien als een oplossing voor de obesitasepidemie in de wereld. Maar het gemak van het nemen van een pil zorgt ervoor dat mensen stoppen met sporten en meer junkfood gaan eten, waarschuwde Jakobson. Een andere voorspelling luidt dat de VS een nieuwe radicale fiscale strategie gaan implementeren om de economische uitdagingen aan te pakken door investeringen in staatsobligaties te stimuleren. De Amerikaanse regering wordt gedwongen om de fiscale uitgaven exponentieel te verhogen in de aanloop naar de verkiezingen van 2024 om de economie draaiende te houden en sociale onrust te voorkomen. In een wanhopige poging om de leenkosten te normaliseren, maakt de Amerikaanse overheid inkomsten uit staatsobligaties belastingvrij. Mogelijk veroorzaakt deepfake AI een nationale veiligheidscrisis. Generatieve AI, geprezen als een zegen voor de productiviteit, wordt een bedreiging voor de nationale veiligheid na een gewaagde AI-fake tegen een hooggeplaatste ambtenaar in een ontwikkeld land. Regeringen treden met nieuwe regelgeving hard op tegen AI, waardoor de AI-hype een tik krijgt en durfkapitalisten de sector ontvluchten. Omdat de schuldsituatie van de VS onbeheersbaar is geworden, vormt een groep van zes landen met een handelstekort een nieuwe 'Club van Rome' om samen te werken aan het terugdringen van tekorten. Mogelijk wint Robert F. Kennedy jr. de Amerikaanse presidentsverkiezingen van 2024. De overwinning luidt een nieuwe politieke richting voor de Verenigde Staten in. Misschien beleeft Japan een verrassende economische opleving die leidt tot een belangrijke beleidswijziging van de Bank of Japan. De BoJ wordt gedwongen haar beleid om de rentecurve te beheersen in 2024 te beëindigen. Tot slot wees Saxo Bank op een eventuele nieuwe vermogensbelasting van de Europese Unie, wat leidt tot een neergang in de luxemarkt, met grote gevolgen voor de luxemerken. De Europese Commissie voert een wet in die jaarlijks 2 procent van het vermogen van miljardairs belast. Deze moderne versie van Robin Hood stuurt schokgolven door de Europese luxe-industrie. Hoewel deze voorspellingen zeker geen officiële marktvoorspellingen van Saxo Bank zijn, herinneren ze beleggers eraan dat ze rekening moeten houden met alle mogelijke uitkomsten, zelfs wanneer deze vergezocht lijken. Er komen ook weleens voorspellingen van Saxo uit. Zo voorzag de bank correct dat de bitcoin in 2017 fors zou stijgen en dat plannen om fossiele brandstoffen te verbannen in 2022 op de lange baan zouden worden geschoven. Bron: ABM Financial News

