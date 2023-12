Aziatische beurzen kleuren rood

(ABM FN-Dow Jones) De Japanse Nikkei 225 handelde vanochtend 1,2 procent lager op 32.834 punten, de beurs in Shanghai daalde met 0,7 procent naar 3.003 punten. In Hongkong daalde de beurs 1,5 procent tot 16.398 punten.

In Japan werd bekend dat de groei in de Japanse dienstensector in november nog verder is afgenomen en daalde naar het laagste peil in meer dan een jaar tijd. In China wees de inkoopmanagersindex juist op een aantrekkende groei in de dienstensector.

"Tekenen van herstel met een geleidelijke groei van de consumentenbestedingen en een solide vooruitgang in de industriële productie", reageerde econoom Wang Zhe van Caixin dinsdag. Toch zijn er volgens de econoom de nodige uitdagingen en het herstel heeft een sterkere basis nodig.

In Zuid-Korea daalde de inflatie in november naar 3,3 procent, vergeleken met 3,7 procent die volgens een peiling van Reuters door economen werd verwacht.

In Australië verloor de beurs 0,9 procent, nadat uit gegevens bleek dat het land een onverwacht tekort op de lopende rekening boekte. Het tekort kwam vooral voort uit een daling van de export, mede doordat de vraag vanuit China zwak bleef. Ook werd bekend dat de Reserve Bank of Australia haar beleidsrente op 4,35 procent handhaafde. Dit besluit was in lijn met de verwachtingen.

De Europese beurzen lijken zich op te maken voor een vlakke start, nadat maandag een pauze werd ingelast na de forse winsten van afgelopen weken.