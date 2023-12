Australië laat rente ongemoeid Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) De centrale bank van Australië heeft de rente dinsdag onveranderd gelaten. Dit bleek uit het nieuwste rentebesluit van de Reserve Bank of Australia. Het belangrijkste rentetarief bleef daarmee op 4,35 procent staan, nadat vorige maand de RBA de rente nog met 25 basispunten verhoogde. De bank stelde dinsdag dat de inflatie gematigd blijft, terwijl de economie zich conform de verwachtingen ontwikkelde. Het beleidsorgaan verwacht dat de lonen niet veel verder stijgen en binnen de inflatiedoelstellingen blijven. De arbeidsmarkt blijft krap, maar lijkt geleidelijk aan af te koelen. De stijgende prijzen in de dienstensector in het buitenland blijft voor de RBA een punt van zorg, omdat de bank niet uitsluit dat die trend naar Australië overslaat. Ook de vooruitzichten voor de Chinese economie noemde de bank dinsdag expliciet als risico. De RBA blijft het beteugelen van de inflatie de hoogste prioriteit vinden. De centrale bank streeft nog altijd naar een inflatieniveau van 2 tot 3 procent. De Australische dollar daalde dinsdag met 0,5 procent naar 0,6583 Amerikaanse dollar. Bron: ABM Financial News

ABM Financial News is leverancier van beursnieuws, -video en -data, zowel voor real-time handelsplatformen en dealingrooms als voor online en offline media uitgaven. De informatie in dit artikel is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.