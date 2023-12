Beursblik: Bank of America te spreken over reorganisatieplannen Signify Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: Signify

(ABM FN-Dow Jones) Bank Of America is te spreken over de geplande herstructurering bij Signify en herhaalde het koopadvies en handhaafde het koersdoel op 34,00 euro. Dit bleek uit een rapport van de Amerikaanse bank, dat maandag werd gepubliceerd. Volgens de analisten van de bank overtreft de aangekondigde herstructurering van afgelopen vrijdag de verwachtingen. Signify liet weten de kosten jaarlijks met minimaal 200 miljoen euro te willen verlagen. Hoewel het management eerder had gehint op besparingen tijdens 2024 en 2025, waren de analisten van de bank verrast door het bedrag van 200 miljoen euro en de snelheid waarmee deze aanpassingen moesten worden doorgevoerd. Eind volgend jaar moeten alle veranderingen al zijn uitgevoerd. De analisten wezen er ook op dat de waardering van Signify aantrekkelijk blijft met een korting van circa 50 procent ten opzichte van de sector. Dit zou de tegenwind voor het aandeel moeten kunnen opvangen, vindt de Amerikaanse bank. En dan laat de markt volgens de analisten bijvoorbeeld het trackrecord van het management en de directe blootstelling aan het thema energie-efficiënte nog buiten beschouwing. Op basis hiervan hebben de analisten de taxaties voor de onderliggende EBITA in 2024 en 2025 licht aangepast. Voor 2024 liggen de ramingen van Bank of America 2 procent boven de consensus na deze aanpassingen, en voor 2025 zelfs 11 procent. Maar voor het lopende vierde kwartaal liggen de verwachtingen van de bank juist 6 procent lager dan de consensus. Het aandeel Signify daalde maandag 3,3 procent naar 27,05 euro. Bron: ABM Financial News

