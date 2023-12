Spotify zet mes stevig in personeelsbestand Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN) Spotify gaat ongeveer 17 procent van zijn personeel ontslaan. Dit maakte de Europese muziekdienst maandag bekend. CEO Daniel Ek sprak van een "moeilijk besluit" en voor velen vermoedelijk een "verrassend grote" ingreep. Ek zei dat de kloof tussen de financiële doelstellingen en de huidige operationele kosten een dergelijke ingreep echte noodzakelijk maken. De productiviteit en de efficiëntie moeten omhoog, benadrukte de topman. "De economische groei is enorm vertraagd en kapitaal is veel duurder geworden", voegde hij toe. Bron: ABM Financial News

ABM Financial News is leverancier van beursnieuws, -video en -data, zowel voor real-time handelsplatformen en dealingrooms als voor online en offline media uitgaven. De informatie in dit artikel is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.